By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 12, 2025
जन्माष्टमी स्पेशल: घर पर बनाएं मावा पंजीरी!
जन्माष्टमी हिन्दुओं का प्रमुख त्योहार है जो भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है।
जन्माष्टमी
मावा पंजीरी, एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन विशेष रूप से बनती है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है।
मावा पंजीरी
Photo: Adobe Stock
सामग्री: मावा, नारियल, चीनी, घी, मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर।
रेसिपी
मावा को धीमी आंच पर भूनें और सुनहरा होने दें। कुछ देर बाद पिसी चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
मावा
Photo: Adobe Stock
इसके बाद सभी ड्राईफ्रूट्स को भी घी में कुछ देर भून लें और ठंडा हो जाने पर दरदरा पीस लें।
ड्राईफ्रूट्स
Photo: Adobe Stock
अब मावा और चीनी के मिश्रण में ड्राईफ्रूट्स का पाउडर मिलाएं और कुछ देर धीमी आंच पर भूनें।
मिक्स करें
Photo: Adobe Stock
अब एक बर्तन में घी लगाकर पंजीरी के मिश्रण को फैलाएं और हल्का ठंडा हो जाने पर मनपसंद शेप में काट लें।
जमाएं
Photo: Adobe Stock
तैयार पंजीरी से भगवान कृष्ण का भोग लगाएं और फिर और परिवार के साथ आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
