By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

जन्माष्टमी पर आजमाएं ये 3 उपाय, आर्थिक तंगी होगी दूर

इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को होगा। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है।

बाल स्वरूप

इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही कृष्ण भगवान के भजन कीर्तन, पूजा पाठ, आराधना आदि शुरू कर दी जाती है।

कृष्ण की पूजा

मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। चलिए ऐसे 3 उपायों के बारे में जानते हैं।

उपाय

जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख और पीले फूल घर लाएं। पहले शंख में गंगाजल भरकर उससे लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण की मूर्ति का जलाभिषेक करें।

पहला उपाय

ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। वहीं, पीले फूलों की माला अर्पित करने से दरिद्रता का नाश और धन आगमन में सभी रुकावटें खत्म हो जाती हैं।

फायदा

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पान का पत्ता कृष्ण भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पान के पत्ते पर रोली से “श्री” लिखकर कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन करें।

दूसरा उपाय

इस पान के पत्ते को अपने धन वाले स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।

धन की समस्या खत्म

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चांदी या दूसरी धातु की बांसुरी घर लाएं और कृष्ण भगवान को अर्पित करें।

बांसुरी घर लाएं

इस उपाय से अपनी तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी।

आर्थिक तंगी खत्म

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

श्रीकृष्ण को तुलसी अर्पित करने से क्या होता है?

 Click Here