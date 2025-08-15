By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 15, 2025
श्रीकृष्ण को तुलसी अर्पित करने से क्या होता है?
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली महत्वपूर्ण चीजों में तुलसी शामिल है। मान्यता है कि इसके बिना पूजा अधूरी माना जाती है।
कृष्ण जी की पूजा में तुलसी
चलिए जानते हैं भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अर्पित क्यों की जाती है और इसे अर्पित करने से क्या होता है?
क्यों करते हैं अर्पित
मान्यता है कि पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो विष्णुजी की परम भक्त थी।
तुलसी का पूर्व जन्म
विष्णु जी के आशीर्वाद से वृंदा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। विष्णु जी ने स्वयं कहा कि तुलसी उन्हें प्रिय रहेगी।
प्रिय
वहीं, कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। यही वजह है कि विष्णु की तरह श्रीकृष्ण की पूजा में भी तुलसी चढ़ाई जाती है।
तुलसी अर्पित करने की वजह
इतना ही नहीं तुलसी दल अर्पित किए बिना या तुलसी जल छिड़के बिना कृष्ण भोग ग्रहण नहीं करते हैं।
भोग ग्रहण
भगवान श्रीकृष्ण को तुलसी अर्पित करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके अलावा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है।
तरक्की
इसके अलावा परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और गृह क्लेश दूर होने लगते हैं।
गृह क्लेश दूर
भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में तुलसी अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होता है। साथ ही बीमारियों से छुटकारा मिलता है।
नकारात्मक ऊर्जा दूर
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
