भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय है ये फूल, चढ़ाने से पूरी होती है मनोकामनाएं
कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाना है।
जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग भगवान को उनका प्रिय माखन का भोग लगाते हैं।
इसके साथ ही भगवान कृष्ण को फूल भी अर्पित करते हैं। कुछ ऐसे फूल हैं, जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए जानते हैं।
कमल का फूल भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह शुद्धता, दिव्यता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
वैजयंती के फूलों की माला भगवान कृष्ण हमेशा धारण करते थे, इसीलिए यह फूल उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है।
कदम्ब का पेड़ और उसके फूल भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़े हुए हैं। वे अक्सर इसकी छांव में खेलते थे। इसलिए यह फूल उन्हें बहुत प्रिय है।
यह फूल दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। इसके सफेद फूल बहुत सुगंधित होते हैं और ये रात में खिलते हैं।
कनेर का फूल भगवान कृष्ण को काफी पसंद है। इससे उनकी पूजा करने से यमराज का भय नहीं रहता है।
गुलाब का फूल भी भगवान कृष्ण को काफी पसंद है। इस अर्पित करना बेहद शुभ होता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
