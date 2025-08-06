By Deepali Srivastava
बचपन में होटल की ये चीज चुराती थीं जान्हवी, मां ने कहा था-चोर

एक्ट्रेस जान्हवी कपूर बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर कई अच्छी फिल्मों में काम किया।

जान्हवी कपूर

जान्हवी की अगली फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके प्रमोशन में एक्ट्रेस इन दिनों लगी हुई हैं।

परम सुंदरी

एक्ट्रेस ने साल 2018 में फिल्म धड़क से डेब्यू किया था। उनकी छोटी बहन खुशी भी एक्टिंग में करियर बना चुकी हैं।

डेब्यू फिल्म

हर किसी की बचपन से जुड़ी कोई न कोई अच्छी या बुरी आदत होती है। जो हमेशा हमें याद भी रहती है।

अच्छी-बुरी आदत

होटल का कमरा

जान्हवी जब छोटी थी और अपने माता-पिता के साथ कही भी जाती थी। तो होटल के कमरे से एक चीज चुराकर ले आती थीं।

क्या थी चीज

जान्हवी होटल के कमरे से तकिया चुराया करती थीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्लाइट में आराम से सोने के लिए तकिया चुरा लेती थीं।

बिना परमिशन

जान्हवी ने आगे बताया कि ऐसा कम ही होता था मैं तकिया उठाने पर किसी को बताऊं या परमिशन लूं।

मम्मी ने कहा था चोर

इस बात का पता चलने पर मम्मी ने मुझे चोर कहा था। एक बार मैं एक दुकान से भी बिना पैसे दिए सामान ले आई थीं।

तकिया करती हैं कैरी

अब जान्हवी जहां भी जाती हैं, अपना तकिया साथ में कैरी करती हैं। एयरपोर्ट पर अक्सर उन्हें आपने तकिए के साथ देखा होगा।

