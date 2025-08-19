By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025

जाह्नवी कपूर का फ्लोरल साड़ी कलेक्शन

फ्लोरल साड़ियां जान्हवी कपूर की वॉर्डरोब का खास हिस्सा हैं।

जाह्नवी कपूर

उनकी साड़ियों में विविधता और रंगों का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है।

फ्लोरल साड़ीज

लाइटवेट फैब्रिक और आरामदायक डिजाइन उनकी साड़ियों की खासियत है।

कूल-कंफर्टेबल

पेस्टल शेड्स से लेकर बोल्ड प्रिंट्स तक, जाह्नवी की साड़ी चॉइस विविध है।

वाइब्रेंट

उनकी फ्लोरल साड़ियां फॉर्मल और कैजुअल दोनों अवसरों के लिए परफेक्ट हैं।

पिक्चर परफेक्ट

जाह्नवी की साड़ियों में अक्सर डिजाइनर ब्लाउज का ट्रेंडी टच देखा जा सकता है।

ट्रेंडी ब्लाउज

स्टाइलिंग

जाह्नवी अपने साड़ी लुक को एक्सेसरीज और मिनिमल मेकअप के साथ कंपलीट करती हैं।

जाह्नवी की फ्लोरल साड़ियां युवा पीढ़ी के लिए फैशन इंस्पिरेशन हैं।

फैशन गोल्स

