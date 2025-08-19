By Shubhangi Gupta
जाह्नवी कपूर का फ्लोरल साड़ी कलेक्शन
फ्लोरल साड़ियां जान्हवी कपूर की वॉर्डरोब का खास हिस्सा हैं।
जाह्नवी कपूर
Instagram:
janhvikapoor
उनकी साड़ियों में विविधता और रंगों का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है।
फ्लोरल साड़ीज
Instagram:
janhvikapoor
लाइटवेट फैब्रिक और आरामदायक डिजाइन उनकी साड़ियों की खासियत है।
कूल-कंफर्टेबल
Instagram:
janhvikapoor
पेस्टल शेड्स से लेकर बोल्ड प्रिंट्स तक, जाह्नवी की साड़ी चॉइस विविध है।
वाइब्रेंट
Instagram:
janhvikapoor
उनकी फ्लोरल साड़ियां फॉर्मल और कैजुअल दोनों अवसरों के लिए परफेक्ट हैं।
पिक्चर परफेक्ट
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी की साड़ियों में अक्सर डिजाइनर ब्लाउज का ट्रेंडी टच देखा जा सकता है।
ट्रेंडी ब्लाउज
Instagram:
janhvikapoor
स्टाइलिंग
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी अपने साड़ी लुक को एक्सेसरीज और मिनिमल मेकअप के साथ कंपलीट करती हैं।
जाह्नवी की फ्लोरल साड़ियां युवा पीढ़ी के लिए फैशन इंस्पिरेशन हैं।
फैशन गोल्स
Instagram:
janhvikapoor
