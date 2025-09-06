By Shubhangi Gupta
जाह्नवी कपूर के स्टाइलिश सूट लुक्स

जाह्नवी कपूर अपने ट्रेडिशनल लुक्स से सभी का दिल जीतती हैं, उनके सूट लुक्स भी देखने लायक हैं।

जाह्नवी कपूर

Instagram: janhvikapoor

उनके सूट अवतार में खासियत होती है उनके रंगों का चयन। जाह्नवी अक्सर बोल्ड और ब्राइट रंगों को पसंद करती हैं।

सूट स्टाइल

Instagram: janhvikapoor

उनके सूट डिजाइन में आधुनिकता के साथ-साथ पारंपरिकता का भी समावेश होता है। यह मिश्रण उन्हें अनोखा बनाता है।

खूबसूरत

Instagram: janhvikapoor

उनके आउटफिट्स में अक्सर डिजाइनर दुपट्टे का उपयोग होता है जो उनके सूट को और भी आकर्षक बनाते हैं।

डिजाइनर

Instagram: janhvikapoor

जाह्नवी के सूट अक्सर हैंडक्राफ्टेड एम्ब्रॉयडरी और जरी के काम से सजे होते हैं जो उन्हें रॉयल लुक देते हैं।

शानदार

Instagram: janhvikapoor

जाह्नवी के मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करते हैं। वे सादगी और शालीनता को महत्व देती हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: janhvikapoor

जाह्नवी के एक्सेसरीज़ में झुमके, बैंगल्स और चोकर्स शामिल होते हैं, जो उनके लुक को एलिगेंट टच देते हैं।

एक्सेसरीज

Instagram: janhvikapoor

जाह्नवी के सूट अवतार से प्रेरणा लेकर आप भी अपने ट्रेडिशनल वार्डरोब को ग्लैमरस बना सकते हैं।

स्टाइल डीवा

Instagram: janhvikapoor

