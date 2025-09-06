By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025
Fashion
जाह्नवी कपूर के स्टाइलिश सूट लुक्स
जाह्नवी कपूर अपने ट्रेडिशनल लुक्स से सभी का दिल जीतती हैं, उनके सूट लुक्स भी देखने लायक हैं।
जाह्नवी कपूर
Instagram:
janhvikapoor
उनके सूट अवतार में खासियत होती है उनके रंगों का चयन।
जाह्नवी
अक्सर बोल्ड और ब्राइट रंगों को पसंद करती हैं।
सूट स्टाइल
उनके सूट डिजाइन में आधुनिकता के साथ-साथ पारंपरिकता का भी समावेश होता है। यह मिश्रण उन्हें अनोखा बनाता है।
खूबसूरत
उनके आउटफिट्स में अक्सर डिजाइनर दुपट्टे का उपयोग होता है जो उनके सूट को और भी आकर्षक बनाते हैं।
डिजाइनर
जाह्नवी के सूट अक्सर हैंडक्राफ्टेड एम्ब्रॉयडरी और जरी के काम से सजे होते हैं जो उन्हें रॉयल लुक देते हैं।
शानदार
जाह्नवी के मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करते हैं। वे सादगी और शालीनता को महत्व देती हैं।
स्टाइलिंग
जाह्नवी
के एक्सेसरीज़ में झुमके, बैंगल्स और चोकर्स शामिल होते हैं, जो उनके लुक को एलिगेंट टच देते हैं।
एक्सेसरीज
जाह्नवी के सूट अवतार से प्रेरणा लेकर आप भी अपने ट्रेडिशनल वार्डरोब को ग्लैमरस बना सकते हैं।
स्टाइल डीवा
