By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
जाह्नवी कपूर की असली फूलों वाली साड़ी, नया ट्रेंड!
जाह्नवी कपूर
जाह्नवी कपूर, बॉलीवुड की नई फैशन आइकन, अपने स्टाइल से हर बार नया ट्रेंड सेट कर देती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी ने इस बार असली फूलों से बनी साड़ी पहनी है जो बेहद खूबसूरत है और नयापन भीे देखने को मिल रहा है।
लेटेस्ट लुक
Instagram:
janhvikapoor
व्हाइट और पिंक फूलों से बनी ये साड़ी एकदम क्लासिक लुक दे रही है। वहीं, जाह्नवी ने बखूबी स्टाइल भी किया है।
फूलों वाली साड़ी
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी ने ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज टीमअप किया है और मिनिमल मेकअप लुक चुना है।
मिनिमल
Instagram:
janhvikapoor
वहीं, ड्रेपिंग स्टाइल भी लाजवाब है। यंग गर्ल्स के लिए जाह्नवी का ये लुक इंस्पिरेशन है।
Instagram:
janhvikapoor
फैशनिस्टा
सूट पहना हो या साड़ी या फिर लहंगा, जाह्नवी अपने एथनिक फैशन से हर बार सभी को इंप्रेस कर लेती हैं।
देसी गर्ल
Instagram:
janhvikapoor
ऑल गोल्डन अटायर और ट्रेडिशनल ज्वेलरी में जाह्नवी का लुक एकदम रॉयल है।
रॉयल
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी को साड़ी पहनना बेहद पसंद है, लाइट पिंक कलर की ये साड़ी पहने भी उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।
साड़ी लवर
Instagram:
janhvikapoor
हर्षाली मल्होत्रा के सुंदर लहंगा लुक्स
Click Here