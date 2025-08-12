By Shubhangi Gupta
August 12, 2025

जाह्नवी कपूर की असली फूलों वाली साड़ी, नया ट्रेंड!

जाह्नवी कपूर

जाह्नवी कपूर, बॉलीवुड की नई फैशन आइकन, अपने स्टाइल से हर बार नया ट्रेंड सेट कर देती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

जाह्नवी ने इस बार असली फूलों से बनी साड़ी पहनी है जो बेहद खूबसूरत है और नयापन भीे देखने को मिल रहा है।

लेटेस्ट लुक

व्हाइट और पिंक फूलों से बनी ये साड़ी एकदम क्लासिक लुक दे रही है। वहीं, जाह्नवी ने बखूबी स्टाइल भी किया है।

फूलों वाली साड़ी

जाह्नवी ने ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज टीमअप किया है और मिनिमल मेकअप लुक चुना है।

मिनिमल

वहीं, ड्रेपिंग स्टाइल भी लाजवाब है। यंग गर्ल्स के लिए जाह्नवी का ये लुक इंस्पिरेशन है।

फैशनिस्टा

सूट पहना हो या साड़ी या फिर लहंगा, जाह्नवी अपने एथनिक फैशन से हर बार सभी को इंप्रेस कर लेती हैं।

देसी गर्ल

ऑल गोल्डन अटायर और ट्रेडिशनल ज्वेलरी में जाह्नवी का लुक एकदम रॉयल है।

रॉयल

जाह्नवी को साड़ी पहनना बेहद पसंद है, लाइट पिंक कलर की ये साड़ी पहने भी उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है।

साड़ी लवर

