पैठणी साड़ी में
जाह्नवी कपूर का रॉयल लुक
जाह्नवी कपूर का एथनिक फैशन हमेशा टॉक ऑफ द टाउन होता है। आउटफिट से लेकर स्टाइलिंग तक, सब चीजें देखने लायक होती हैं।
जाह्नवी कपूर
Instagram:
stylebyami
इस बार जाह्नवी ने महाराष्ट्र की पारंपरिक विरासत 'पैठणी साड़ी' पहनी है जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ स्टाइल भी किया है।
पैठणी साड़ी
Instagram:
stylebyami
रेशमी धागों और सोने की जरी से बनी ये लाल पैठणी साड़ी, जाह्नवी को रॉयल लुक दे रही है।
रॉयल लुक
Instagram:
stylebyami
जाह्नवी ने अपने लुक को सॉफ्ट ड्यूई मेकअप, लाल बिंदी और ट्रेडिशनल ब्रेड हेयरस्टाइल के साथ कंपलीट किया है।
स्टाइलिंग
Instagram:
stylebyami
वहीं, गोल्डन झुमकियां और महाराष्ट्रीयन नथ जाह्नवी के लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
नायाब
Instagram:
stylebyami
पिंक कलर के इस ट्रेडिशनल लहंगे में भी जाह्नवी बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैशन गोल्स भी दे रही हैं।
लहंगा लुक
Instagram:
stylebyami
जाह्नवी का ये लुक भी कुछ कम नहीं है। साड़ी से लेकर ज्वेलरी तक, सबकुछ एकदम परफेक्ट है।
देसी गर्ल
Instagram:
janhvikapoor
ब्राइट ग्रीन कलर की ये साड़ी जाह्नवी को सुपर कूल और स्टाइलिश लुक दे रही है।
मॉडर्न टच
Instagram:
janhvikapoor
