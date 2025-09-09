By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025

पैठणी साड़ी में जाह्नवी कपूर का रॉयल लुक

जाह्नवी कपूर का एथनिक फैशन हमेशा टॉक ऑफ द टाउन होता है। आउटफिट से लेकर स्टाइलिंग तक, सब चीजें देखने लायक होती हैं।

जाह्नवी कपूर

Instagram: stylebyami

इस बार जाह्नवी ने महाराष्ट्र की पारंपरिक विरासत 'पैठणी साड़ी' पहनी है जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ स्टाइल भी किया है।

पैठणी साड़ी

Instagram: stylebyami

रेशमी धागों और सोने की जरी से बनी ये लाल पैठणी साड़ी, जाह्नवी को रॉयल लुक दे रही है।

रॉयल लुक

Instagram: stylebyami

जाह्नवी ने अपने लुक को सॉफ्ट ड्यूई मेकअप, लाल बिंदी और ट्रेडिशनल ब्रेड हेयरस्टाइल के साथ कंपलीट किया है।

स्टाइलिंग

Instagram: stylebyami

वहीं, गोल्डन झुमकियां और महाराष्ट्रीयन नथ जाह्नवी के लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

नायाब

Instagram: stylebyami

पिंक कलर के इस ट्रेडिशनल लहंगे में भी जाह्नवी बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैशन गोल्स भी दे रही हैं।

लहंगा लुक

Instagram: stylebyami

जाह्नवी का ये लुक भी कुछ कम नहीं है। साड़ी से लेकर ज्वेलरी तक, सबकुछ एकदम परफेक्ट है।

देसी गर्ल

Instagram: janhvikapoor

ब्राइट ग्रीन कलर की ये साड़ी जाह्नवी को सुपर कूल और स्टाइलिश लुक दे रही है।

मॉडर्न टच

Instagram: janhvikapoor

