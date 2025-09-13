By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
जाह्नवी कपूर के लहंगा ब्लाउज ट्रेंड्स!
जाह्नवी कपूर, बॉलीवुड की युवा फैशन आइकन, अपने लहंगा ब्लाउज लुक्स से सबको प्रेरित करती हैं।
जाह्नवी कपूर
Instagram:
janhvikapoor
उनके ब्लाउज डिजाइन्स में अक्सर इनोवेटिव कट्स और पैटर्न्स होते हैं।
ट्रेंडी ब्लाउज
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी ने यहां बैक डोरी डिजाइन वाला ब्लाउज पहना है जिसपर पर्ल डिटेलिंग की गई है।
बैक डोरी
Instagram:
janhvikapoor
व्हाइट और पर्पल कलर का लहंगा शानदार है। वहीं, इसका ब्लाउज डिजाइन भी सोबर और स्टाइलिश है।
कूल लुक
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी ने गोल्डन कलर का डिजाइनर लहंगा पहना है जिसका ब्लाउज भी बेहद ग्लैमरस है।
ब्रालेट स्टाइल
Instagram:
janhvikapoor
जाह्नवी का ये हैवी वर्क वाला लहंगा शानदार है और इसका ब्लाउज भी एकदम रॉयल टच दे रहा है।
रॉयल
Instagram:
janhvikapoor
स्वीट हार्ट नेकलाइन के साथ मिरर वर्क बेहद खूबसूरत लग रहा है।
मिरर वर्क
Instagram:
janhvikapoor
ब्राइडल लहंगों पर इस तरह के ब्लाउज डिजाइन बेहद खूबसूरत लगते हैं, जरूर ट्राई कर सकते हैं।
दुल्हन के लिए...
Instagram:
janhvikapoor
