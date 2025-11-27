By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 27, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

जैकलीन फर्नांडिज के बेहतरीन साड़ी लुक्स

जैकलीन फर्नांडिज, बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन, साड़ी में अपने अनोखे अंदाज से सबको मोहित कर लेती हैं।

जैकलीन फर्नांडिज

Instagram: jacquelinefernandez

पारंपरिक भारतीय साड़ी में जैकलीन का एलिगेंट लुक उनकी सादगी और सुंदरता को दर्शाता है।

साड़ी लवर

Instagram: jacquelinefernandez

उनकी वॉर्डरोब में एक से एक साड़ियां हैं जिन्हें वो बखूबी स्टाइल करती हैं और फैशन गोल्स देती हैं।

ट्रेंडी कलेक्शन

Instagram: jacquelinefernandez

फ्लोरल प्रिंट साड़ी में जैकलीन का युवा और ताजगी भरा लुक उन्हें और भी आकर्षक बना रहा है।

फ्लोरल

Instagram: jacquelinefernandez

जैकलीन का बोल्ड और बिंदास साड़ी लुक, उनकी आत्मविश्वासी छवि को प्रस्तुत करता है।

बोल्ड और बिंदास

Instagram: jacquelinefernandez

जैकलीन का फ्यूजन साड़ी लुक, आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करता है।

फ्यूजन

Instagram: jacquelinefernandez

जैकलीन की साड़ी के साथ-साथ ब्लाउज डिजाइन भी उतने ही नवीन और स्टाइलिश होते हैं।

कूल ब्लाउज

Instagram: jacquelinefernandez

जैकलीन के साड़ी स्टाइल से प्रेरणा लेकर आप भी अपने वार्डरोब को ग्लैमरस बना सकते हैं।

फैशन टिप

Instagram: jacquelinefernandez

लाल लहंगे में दुल्हन की तरह सजीं रुपाली गांगुली, देसी अंदाज में लगीं सुंदर

 Click Here