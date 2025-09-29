By Deepali Srivastava
'इस प्यार को क्या नाम दूं' की खुशी अब दिखती हैं ऐसी
सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं को दर्शकों से खूब प्यार मिला। खुशी और अर्नव की जोड़ी हिट हुई और आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं।
इस प्यार को क्या नाम दूं
Instagram: sanayairani
सीधी-सादी खुशी का किरदार एक्ट्रेस सनाया ईरानी ने निभाया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इस रोल में जान फूंक दी थी।
खुशी का किरदार
Instagram: sanayairani
सनाया ईरानी अब कहां हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। चलिए आपको सबकुछ उनके बारे में बताते हैं।
अब कैसी दिखती हैं
Instagram: sanayairani
सनाया ईरानी ने साल 2006 से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका मॉडलिंग पोर्टफोलियो एक्टर बोमन ईरानी ने बनाया था।
करियर की शुरुआत
Instagram: sanayairani
फिल्म फना में सनाया ने एक्ट्रेस की दोस्त का रोल निभाया था। यही से उनके करियर की गाड़ी चली थी।
पहली फिल्म
Instagram: sanayairani
टीवी सीरियल
फिर सनाया ने टीवी सीरियलों की ओर रुख किया। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं ने उन्हें अपार सफलता और लोकप्रियता दिलाई।
Instagram: sanayairani
विज्ञापन का काम
फिल्म, टीवी के अलावा सनाया ने विज्ञापनों में भी काम किया। वह लगातार सीरियल में काम करती रहीं।
Instagram: sanayairani
आखिरी फिल्म
Instagram: sanayairani
साल 2019 में फिल्म घोस्ट में सनाया दिखीं और फिर 2020 में शॉर्ट फिल्म वेद एंड आर्या में काम किया। इसके बाद वह पर्दे से दूर हो गईं।
कब करेंगी कमबैक
Instagram: sanayairani
सनाया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं। वह खुद भी कमबैक करना चाहती हैं।
कहां हैं
अब सनाया अपने परिवार व दोस्तों संग समय बिताती हैं। वह अब पहले और भी खूबसूरत और ग्लैमरस हो चुकी हैं।
Instagram: sanayairani
