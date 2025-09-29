By Deepali Srivastava
'इस प्यार को क्या नाम दूं' की खुशी अब दिखती हैं ऐसी

सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं को दर्शकों से खूब प्यार मिला। खुशी और अर्नव की जोड़ी हिट हुई और आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं।

इस प्यार को क्या नाम दूं

सीधी-सादी खुशी का किरदार एक्ट्रेस सनाया ईरानी ने निभाया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इस रोल में जान फूंक दी थी।

खुशी का किरदार

सनाया ईरानी अब कहां हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। चलिए आपको सबकुछ उनके बारे में बताते हैं।

अब कैसी दिखती हैं

सनाया ईरानी ने साल 2006 से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका मॉडलिंग पोर्टफोलियो एक्टर बोमन ईरानी ने बनाया था।

करियर की शुरुआत

फिल्म फना में सनाया ने एक्ट्रेस की दोस्त का रोल निभाया था। यही से उनके करियर की गाड़ी चली थी।

पहली फिल्म

टीवी सीरियल

फिर सनाया ने टीवी सीरियलों की ओर रुख किया। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं ने उन्हें अपार सफलता और लोकप्रियता दिलाई।

विज्ञापन का काम

फिल्म, टीवी के अलावा सनाया ने विज्ञापनों में भी काम किया। वह लगातार सीरियल में काम करती रहीं।

आखिरी फिल्म

साल 2019 में फिल्म घोस्ट में सनाया दिखीं और फिर 2020 में शॉर्ट फिल्म वेद एंड आर्या में काम किया। इसके बाद वह पर्दे से दूर हो गईं।

कब करेंगी कमबैक

सनाया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं। वह खुद भी कमबैक करना चाहती हैं। 

कहां हैं

अब सनाया अपने परिवार व दोस्तों संग समय बिताती हैं। वह अब पहले और भी खूबसूरत और ग्लैमरस हो चुकी हैं।

