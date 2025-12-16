By Mohit
Dec 16, 2025
इजरायली टेनिस प्लेयर से नहीं हटेगी नजरें
इजरायल
की
पूर्व
टेनिस
प्लेयर
जूलिया
ग्लुश्को
बला
की
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
हैं
।
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
Source: Insta
जूलिया
ग्लुश्को
का
जन्म
1
जनवरी
1990
में
हुआ
था
।
ग्लुश्को
सोशल
मीडिया
पर
खूब
एक्टिव
रहती
हैं
।
1990 में जन्मीं
Source: Insta
जूलिया
ने
महज
4
साल
की
उम्र
से
ही
टेनिस
खेलना
शुरू
कर
दिया
था
।
पैरेंट्स
टेनिस
इंस्ट्रक्टर
रहे
हैं
।
कम उम्र से ही
Source: Insta
2014
में
जूलिया
ने
अपने
करियर
की
बेस्ट
रैंकिंग
(
वर्ल्ड
नंबर
79)
हासिल
की
थी
।
वहीं
फ्रेंच
ओपन
और
यूएस
ओपन
में
भी
शिरकत
की
थी
।
बेस्ट
रैंकिंग
Source: Insta
जूलिया
जब
9
साल
की
थीं
तो
पैरेंट्स
युक्रेन
से
शिफ्ट
होकर
इजरायल
आकर
बस
गए
थे
।
इजरायल शिफ्ट
Source: Insta
जूलिया
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट
पर
नजर
डालने
पर
पता
चलता
है
कि
उन्हें
दोस्तों
संग
घूमना-फिरना
और
पार्टी
करना
काफी
पसंद
है
।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
पूर्व
टेनिस
प्लेयर
फैशन
ट्रेंड
को
अच्छे
से
फॉलो
करना
जानती
हैं
।
फिटनेस
के
मामले
में
तो
वे
आगे
हैं
ही
।
बेहद फिट
Source: Insta
जूलिया
को
जब
भी
फुर्सत
मिलती
है
तो
वे
दोस्तों
संग
समुद्र
किनारे
समय
व्यतीत
करना
काफी
पसंद
करती
हैं
।
समुद्र किनारे
Source: Insta
जूलिया
को
जब
भी
मौका
मिलता
है
तो
वे
टेनिस
कोर्ट
में
उतरकर
जमकर
प्रैक्टिस
भी
करती
हैं
।
करती हैं प्रैक्टिस
Source: Insta
पाक
क्रिकेटर
की
वाइफ
से
नहीं
हटेगी
नजरें
!
