By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

इजरायली टेनिस प्लेयर से नहीं हटेगी नजरें

इजरायल की पूर्व टेनिस प्लेयर जूलिया ग्लुश्को बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

जूलिया ग्लुश्को का जन्म 1 जनवरी 1990 में हुआ थाग्लुश्को सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं

1990 में जन्मीं

Source: Insta

जूलिया ने महज 4 साल की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया थापैरेंट्स टेनिस इंस्ट्रक्टर रहे हैं

कम उम्र से ही

Source: Insta

2014 में जूलिया ने अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग (वर्ल्ड नंबर 79) हासिल की थीवहीं फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में भी शिरकत की थी

बेस्ट रैंकिंग

Source: Insta

जूलिया जब 9 साल की थीं तो पैरेंट्स युक्रेन से शिफ्ट होकर इजरायल आकर बस गए थे

इजरायल शिफ्ट

Source: Insta

जूलिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है

घूमने की शौकीन

Source: Insta

पूर्व टेनिस प्लेयर फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैंफिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही

बेहद फिट

Source: Insta

जूलिया को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे दोस्तों संग समुद्र किनारे समय व्यतीत करना काफी पसंद करती हैं

समुद्र किनारे

Source: Insta

जूलिया को जब भी मौका मिलता है तो वे टेनिस कोर्ट में उतरकर जमकर प्रैक्टिस भी करती हैं

करती हैं प्रैक्टिस

Source: Insta

पाक क्रिकेटर की वाइफ से नहीं हटेगी नजरें!

 Click Here