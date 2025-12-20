By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ईशान किशन Vs शुभमन गिल: किसका टी-20I करियर ज्यादा बेहतर?
भारत ने टी-20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल को जगह नहीं दी गई है।
टी-20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा
उनकी जगह टीम में ईशान किशन को शामिल किया गया है और अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है।
ईशान किशन टीम में शामिल
टीम की घोषणा के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन लगातार चर्चा में हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों में से किसका टी-20 करियर बेहतर है।
किसका करियर बेहतर?
सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। गिल ने अपने करियर में अब तक कुल 36 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 36 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
शुभमन गिल का टी-20I करियर
इन 36 पारियों में शुभमन गिल ने 28.03 की औसत और 138.60 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 869 रन बनाए हैं।
बनाए इतने रन
इस दौरान गिल ने अपने टी-20 करियर में कुल 3 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल में 26 छक्के और 98 चौके जड़े हैं।
शतक, अर्धशतक, चौके और छक्के
ईशान किशन ने अपना टी-20 डेब्यू साल 2021 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया था। उन्होंने अपना आखिरी टी-20 मैच साल 2023 में खेला। पिछले दो सालों से वे टीम से बाहर चल रहे थे।
ईशान किशन का टी-20I करियर
ईशान किशन ने अपने करियर में अब तक कुल 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी सभी 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.68 की औसत और 124.38 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 796 रन बनाए हैं।
मैच और रन
इस दौरान किशन ने 6 अर्धशतक जड़े हैं। टी-20 इंटरनेशनल में उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रन है। किशन ने अपने करियर में अब तक कुल 79 चौके और 36 छक्के जड़े हैं।
अर्धशतक, शतक चौके और छक्के
इस तरह देखा जाए तो सिर्फ छक्कों की संख्या को छोड़कर शुभमन गिल ने टी-20 क्रिकेट में ईशान किशन से सभी मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
शुभमन गिल का करियर बेहतर
हालांकि, किशन की वर्तमान घरेलू फॉर्म अच्छी है, जबकि गिल लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज सिलेक्टर्स ने उन्हें टीम में चयनित किया है।
वर्तमान फॉर्म के आधार पर चयन
