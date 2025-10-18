By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 18, 2025

 Entertainment

स्टाइल जो दिल जीत ले! ईशा मालवीय के ट्रेंडी एथनिक लुक्स

ईशा मालवीय, एक प्रसिद्ध मॉडल और अभिनेत्री हैं जिनकी एथनिक वॉर्डरोब चर्चा का विषय है।

ईशा मालवीय

Instagram: isha_malviya

ईशा के एथनिक वियर्स में विविधता और आधुनिकता का परफेक्ट मेल देखने को मिलता है।

एथनिक

Instagram: isha_malviya

लहंगे से लेकर साड़ी तक, ईशा का हर एथनिक लुक उनकी खूबसूरती को और भी निखारता है।

फैशन डीवा

Instagram: isha_malviya

उनके आउटफिट्स में रंगों का चयन और डिजाइन पैटर्न बेहद आकर्षक होते हैं।

खूबसूरत

Instagram: isha_malviya

एक्सेसरीज के मामले में भी ईशा का स्टाइल अनोखा है। आउटफिट के साथ वो नायाब ज्वेलरी टीमअप करती हैं।

एक्सेसरीज

Instagram: isha_malviya

इसके अलावा ईशा के एथनिक लुक्स में ब्लाउज डिजाइन और दुपट्टा ड्रेपिंग भी लाजवाब होती है।

स्टाइलिंग

Instagram: isha_malviya

मेकअप और हेयरस्टाइल भी ईशा के लुक को कॉम्पलिमेंट करते हैं। उनके लुक्स से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

मेकअप

Instagram: isha_malviya

फेस्टिवल हो या वेडिंग सीजन, ईशा के एथनिक वियर स्टाइल का खजाना हैं, जरूर फॉलो कर सकते हैं।

पिक्चर परफेक्ट

Instagram: isha_malviya

