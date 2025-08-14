By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये है दुनिया का सबसे खतरनाक भालू?
दुनियाभर में कई प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं। इनमें से कई सीधे होते हैं, तो कई खतरनाक होते हैं।
खतरनाक जानवर
खतरनाक जानवरों में भालू का नाम शामिल है।
भालू
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक भालू कौन सा है। चलिए जानते हैं।
सबसे खतरनाक भालू
भारत में पाए जाने वाले स्लॉथ बियर या भारतीय भालू दुनिया के सबसे ख़तरनाक भालू माने जाते हैं।
स्लॉथ बियर
स्लॉथ भालू भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं और इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक जानवरों में गिना जाता है।
किस देश में पाए जाते हैं
इस भालू का नाम उनके लंबे पंजों और दांतों के कारण पड़ा, क्योंकि यह स्लॉथ प्राणी से मिलते-जुलते हैं।
नाम की वजह
जिस किसी को भी खतरा मानते हैं, चाहे वह बाघ हो या इंसान, उस पर अचानक और तेजी से हमला कर सकते हैं।
खतरा
भारत के अलावा इस भालू को अन्य देशों में सबसे आक्रामक जानवरों में गिना जाता है।
आक्रामक जानवर
यह भालू की इकलौती ऐसी प्रजाति है, जो छोटी चींटियों को भोजन के तौर पर खाती है।
छोटी चींटियां
हालांकि दुनिया भर में इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में इनके विलुप्त होने का खतरा है।
विलुप्त का खतरा
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here