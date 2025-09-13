By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 13, 2025
स्वप्न शास्त्र: सांप का सपना शुभ होता है या अशुभ
स्वप्न शास्त्र में सांप का सपना गहरा महत्व रखता है। यह शुभ या अशुभ हो सकता है। आइए जानें इसके अर्थ और संकेत।
सांप का सपना
हिंदू स्वप्न शास्त्र सपनों के अर्थ बताता है। सांप का सपना पितरों, धन, भय या आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक हो सकता है।
स्वप्न शास्त्र
सांप का सपना आमतौर पर परिवर्तन, शक्ति या छिपे खतरे का प्रतीक है। इसका अर्थ सपने के संदर्भ पर निर्भर करता है।
सांप: शक्ति और रहस्य
सपने में सांप की पूजा करना या उसे शांत देखना पितरों की कृपा और आध्यात्मिक प्रगति का शुभ संकेत है।
सांप का पूजा करना
सपने में सफेद सांप देखना धन, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। यह शुभ माना जाता है।
सफेद सांप
सपने में सांप का काटना छिपे शत्रु, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक नुकसान का अशुभ संकेत हो सकता है।
सांप का काटना
काला सांप देखना मानसिक तनाव, भय या किसी बड़ी चुनौती का संकेत देता है। यह सावधानी बरतने की चेतावनी है।
काला सांप
अशुभ सपनों के लिए नाग पूजा, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। यह नकारात्मक प्रभाव कम करता है।
सांप के सपने के उपाय
सांप का रंग, व्यवहार और स्थान सपने का अर्थ बदलता है। स्वप्न शास्त्र में संदर्भ के आधार पर ही शुभ-अशुभ तय होता है।
सपने का संदर्भ महत्वपूर्ण
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
