By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सेफ होता है?
सेक्स शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इंटीमेसी के दौरान कई बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है।
सेक्स
पीरियड्स के दौरान अक्सर लोग सेक्स करने से बचते हैं। कुछ लोग मासिक धर्म के दौरान भी इंटीमेट होते हैं।
पीरियड्स के दौरान
लेकिन क्या आप जानते हैं पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से क्या होता है। क्या ऐसे में सेक्स करना सेफ होता है।
सेफ है या नहीं
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पेट, कमर में दर्द, क्रैम्प्स, मूड स्विंग, कमजोरी जैसी कई समस्याएं होती हैं।
महिलाओं की दिक्कतें
डॉक्टर्स के मुताबिक, पीरियड्स में सेक्स करना पूरी तरह से सेफ होता है। लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं।
सेफ या अनसेफ
क्रैंप्स से राहत
पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से दर्द में राहत मिलती है। इंटीमेसी के दौरान अलग प्लेजर फील होता है।
लुब्रिकेशन रूटीन
जिन महिलाओं को पीरियड्स रूटीन से नहीं होते, उनका लुब्रिकेशन सुधर जाता है। सेफ सेक्स से वजाइनल लुब्रिकेशन बढ़ता है।
इंफेक्शन का खतरा
अगर पीरियड्स के दौरान बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हैं, तो इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है।
पीएच लेवल बिगड़ना
पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से वजाइना का पीएच लेवल बदल जाता है। ऐसे में कई तरह के इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं।
क्या करें
अगर पीरियड्स के दौरान आप सेक्स कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन का यूज करें। इससे इंफेक्शन नहीं होगा।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
