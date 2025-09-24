By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

तुलसी के पास शमी का पौधा रखना सही होता है?

ज्योतिष शास्त्र में कुछ पौधे पूजनीय माने जाते हैं। इनमें से दो हैं तुलसी और शमी का पौधा।

पूजनीय पौधा

कहा जाता है कि शमी के पौधे को घर में लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है।

पौधे में वास

तुलसी के नियमित पूजन से आपके घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। हालांकि इन पौधों को सही जगह और स्थान पर ही रखना चाहिए।

धन-धान्य की कमी

लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पास शमी का पौधा रखना सही होता है या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।

एकसाथ रखें या नहीं

ज्योतिष के अनुसार, तुलसी और शमी को एक साथ लगाना शुभ माना जा सकता है और इससे कई लाभ मिलते हैं।

शुभ

तुलसी बुध से संबंधित है और शमी शनि से संबंधित है। दोनों ही पौधों को एक साथ रखने से आपके घर के वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बनता है।

संबंधित

ज्योतिष में इन पौधों को एक साथ रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें आप एक ही गमले में न लगाएं बल्कि दोनों पौधों को अलग गमलों में रखें। 

एक गमले में न रखें

तुलसी और शमी दोनों को नियम से जल चढ़ाएं, लेकिन तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन स्पर्श न करें और जा ही इन दिनों में इसमें जल चढ़ाएं। 

कब चढ़ाएं जल

इन पौधों की नियमित पूजा करें और संभव हो तो तुलसी के सामने प्रतिदिन और शमी के सामने मुख रूप से शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करें।

प्रज्वलित करें

यदि आप शमी और तुलसी के पौधे को एक साथ रखते हैं तो यहां बताई बातों को ध्यान में रखें जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और ये समृद्धि को आकर्षित करें। 

सुख-समृद्धि

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

