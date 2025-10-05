By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
शादी से पहले करवा चौथ व्रत रखना सही या गलत?
करवा चौथ एक खास व्रत है, जिसे बेहद कठिन माना जाता हैष इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।
कठिन व्रत
परंपरा के अनुसार यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही करती थीं, लेकिन समय के साथ सोच और मान्यताएं बदली हैं।
मान्यताएं
आजकल कुछ कन्याएं भी शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन क्या कुंवारी लड़कियों को यह व्रत रखना चाहिए या नहीं।
कुंवारी लड़कियों
मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं, बल्कि कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं।
रख सकती हैं व्रत
यहां अविवाहित युवक भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन शादी से पहले व्रत करने वालों को कुछ खास नियम हैं।
नियम
अविवाहित कन्याएं करवा चौथ की सरगी एक दिन पहले खुद खरीद सकती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें।
सरगी
इसके बाद स्नान करके साफ-सुथरे और रंग-बिरंगे कपड़े पहनें और हल्का शृंगार करें। संकल्प लेने के बाद गणेश और भगवान शिव की पूजा करें।
पूजा विधि
शाम को चांद निकलने से पहले गणेश जी, शिव जी, कार्तिकेय जी और माता करवा की पूजा करें। फिर व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
व्रत कथा
रात को छलनी से चांद की जगह तारों को देखकर उनकी आरती उतारें और अंत में खुद पानी पीकर व्रत का समापन करें।
व्रत का समापन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
किसके लिए रखा जाता है अहोई अष्टमी व्रत?
Click Here