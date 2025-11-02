By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 02, 2025
Health
क्या पेनिस का साइज बढ़ सकता है? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें
ज्यादातर लोगों का मानना है कि पेनिस का छोटा-बड़ा साइज इंटीमेसी के लिए काफी मैटर करता है। जबकि इस बात को कई हेल्थ एक्सपर्ट महज मिथक बता चुके हैं।
पेनिस साइज
वैसे तो आजकल कई सर्जरी के जरिए लोग पेनिस का साइज बड़ा या छोटा करा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नेचुरली तरीके से इसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं।
लिंग बड़ा करने के तरीके
लेकिन क्या वाकई एक्सरसाइज या कुछ चीजें खाने से लिंग का साइज बढ़ सकता है। चलिए आपको बताते हैं सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पित वर्मा ने इसके बारे में क्या कहा।
वाकई में होता है?
डॉक्टर के अनुसार सेक्स के दौरान साइज नहीं, बल्कि आपकी टाइमिंग मैटर करती है। साथ ही पेनिस का साइज बढ़ाने के लिए कोई खाने की चीजें नहीं बनी हैं।
सच क्या है
अगर आप पेनिस का साइज बढ़ाने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, तो उससे अन्य नुकसान हो सकते हैं। पेनिस का साइज नेचुरली जितना होगा, उतना ही रहेगा।
दवाई
एक्सरसाइज
कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं, जिन्हें लेकर कहा जाता है ये लिंग का साइज बढ़ा सकती हैं। जबकि इन एक्सरसाइज को करने से सेक्स और ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है।
साइज पर इफेक्ट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुरुषों के लिंग साइज के बड़े-छोटे होने पर हार्मोन्स, जीन्स, न्यूट्रिशनल डायट और शरीर के वजन से असर होता है।
कितना होना चाहिए
आमतौर पर पेनिस का एवरेज साइज 5.2 इंच होता है और इसकी मोटाई 4.6 इंच होती है। वहीं जब इरेक्शन न हो तो इसका साइज 3.5-3.9 इंच होता है।
कैसे नापें
आप लिंग का साइज स्केल या अंगूठे की मदद से नाप सकते हैं। इसे बढ़ाने के लिए कोई दवा न लें। अधिक समस्या के लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
