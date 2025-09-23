By Navaneet Rathaur
क्या दुबई में भारत से सस्ता सोना मिलता है?
दुबई को 'सिटी ऑफ गोल्ड' कहा जाता है। कई लोगों के द्वारा आपने यह भी सुना होगा कि दुबई में भारत से सस्ता सोना मिलता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई।
दुबई में सोना
23 सितंबर 2025 को दुबई में 24K सोना AED 448.25 प्रति ग्राम (₹10778.08) है, भारत में करीब ₹11,308। ऐसे में प्रति 10 ग्राम पर दुबई में करीब 5000 रुपये की की बचत होगी।
वर्तमान कीमतों की तुलना
दुबई में इम्पोर्ट ड्यूटी 0, 5 फीसदी VAT (रिफंड योग्य) और कोई GST नहीं लगता है। भारत में 3 फीसदी GST + AIDC + IGST जोड़कर कीमत बढ़ जाती है।
क्यों सस्ता है दुबई में?
भारत में सोने पर 3 फीसदी GST, 2.5 फीसदी AIDC और इसके बाद मेकिंग चार्ज लगता है। दुबई में कई जगहों पर मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है।
भारत में अतिरिक्त खर्च
भारत के मुकाबले दुबई में सोना सस्ता जरूर है, लेकिन यह फायदा बड़े निवेश पर ही समझ में आएगा। उदाहरण के लिए 20 ग्राम सोना दुबई में खरीदने पर करीब 10 हजार रुपये से ज्यादा की बचत होगी।
सोना खरीदने पर बचत
दुबई से भारत महिलाओं को 40g और पुरुषों को 20g ड्यूटी फ्री सोना लाने की छूट है। 6 महीने विदेश में रहने पर 1kg तक सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं।
दुबई से सोना लाने के नियम
विदेश से लिमिट से ज्यादा सोना लाने पर 15 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। हालांकि, बड़े निवेश पर कस्टम ड्यूटी लगाए जाने पर भी सोना सस्ता ही होता है।
अतिरिक्त ड्यूटी का असर
दुबई में सोने में विविधता (22K, 24K), हॉलमार्क्ड सोना और रिफंड स्कीम मिलता है। इतना ही नहीं पर्यटक भी आसानी से VAT रिफंड पा सकते हैं।
खरीदने के फायदे
हालांकि, दुबई से सोना खरीदने में यात्रा खर्च, एक्सचेंज रेट उतार-चढ़ाव और नकली सोने का रिस्क रहता है। हमेशा BIS हॉलमार्क चेक करें।
नुकसान और सावधानियां
दुबई में सोना भारत से करीब 5 से 7 फीसदी ही सस्ता है। अगर आप दुबई से सोना खरीदकर भारत ला रहे हैं, तो लिमिट और ड्यूटी का विशेष ध्यान रखें।
लिमिट और ड्यूटी
