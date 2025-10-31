By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

हाथों में लोहे का कड़ा पहनना शुभ होता है या अशुभ, जानिए इससे जुड़ा हर नियम

कई लोगों के आपने हाथ में कड़ा पहने हुए देखा होगा। कड़ा की धातु और इसे पहनने की विधि का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं लोहे से बने कड़ा के बारे में।

हाथ में कड़ा

ज्योतिष शास्त्र में लोहा शनि ग्रह से सीधे जुड़ा है। कुंडली में साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, तो यह कड़ा कवच बनकर नेगेटिविटी को रोकता है, जीवन में स्थिरता और न्याय का संचार करता है।

लोहे का कड़ा

मकर राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए लोहे का कड़ा पहनते ही उनके जीवन में कार्यों की स्थिरता आती है, नौकरी में पदोन्नति के द्वार खुलते हैं और व्यापार में उन्नति होता है।

मकर राशि

कुंभ राशि वाले जब लोहे का कड़ा धारण करते हैं, तो शनि की कृपा से उनके मन की नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर कार्य में सफलता की मिठास घुलने लगती है।

कुंभ राशि

कन्या राशि के स्वामी बुध और शनि में गहरी मित्रता है, इसलिए लोहे का कड़ा पहनने से करियर की बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है और जीवन सुचारु रूप से चलने लगता है।

कन्या राशि

शनि का प्रिय दिन शनिवार को सुबह स्नान के बाद गंगाजल या दूध से कड़ा शुद्ध करें, रोहिणी या पुष्य नक्षत्र में धारण करें, तो शनि की कृपा दोगुनी होकर जीवन में बरसने लगती है।

शनिवार का दिन

कड़ा धारण करते समय 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें, तो यह कड़ा साधारण धातु नहीं, बल्कि शनि की शक्ति का जीवंत स्वरूप बन जाता है।

मंत्र जाप: कड़े में प्राण फूंकना

लोहे का कड़ा गलत हाथ में पहना शनि को क्रोधित कर देता है। पुरुष दाएं हाथ में कड़ा पहनें तो ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें तो शांति का संचार होता है।

हाथ का नियम

लोहे का कड़ा पहनने से व्यक्ति की आंतरिक बेचैनी मिटती है, क्रोध और भय दूर होते हैं। मान्यता है कि कड़ा पहनने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होता है।

मन की शांति

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

इन मूलांक वालों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026, हाथ लगेगी बड़ी सफलता

 Click Here