By Mohit
PUBLISHED Nov 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 World

दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, तस्वीरें

दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में है। इस कब्रिस्तान का नाम 'वादी-अल-सलाम' है।

'वादी-अल-सलाम' 

Source: SocialMedia

ये कब्रिस्तान नजफ में स्थित है और एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग दफन हैं।

50 लाख से ज्यादा

Source: SocialMedia

खास बात ये है कि इराक के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ये कब्रिस्तान दुनियाभर के शियाओं की पहली पसंद है।

पहली पसंद

Source: SocialMedia

कब्रिस्तान पर प्राचीन काल से ही बॉडी दफनाई जा रही है। ये कब्रिस्तान करीब 1400 साल पुराना बताया जाता है।

कितना पुराना?

Source: SocialMedia

1 हजार 485 एकड़ जमीन में फैले इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक भी पहुंचते हैं।

क्षेत्रफल

Source: SocialMedia

कब्रिस्तान में शिया धर्म के पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब को दफनाया गया था। मकबरा होने के वजह से यहां टूरिस्ट विजिट करते हैं।

पवित्र जगह

Source: SocialMedia

बहुत से शहजादे, सुल्तान, पैगम्बर और राजा आदि की यहां कब्र है। शिया मुस्लिम मानते हैं कि सारी पवित्र आत्माएं जिन्हें कहीं भी दफनाया गया हो अंत में यहां ही आएंगी।

ऐसा मानते हैं

Source: SocialMedia

कब्र की बात करें तो कुछ पक्की ईंटों से बनी हैं तो कुछ पर ईंटों के साथ प्लास्टर भी नजर आता है। वहीं कई कब्र ऐसी हैं जो कि कुछ मंजिला भी हैं।

बनवाट ऐसी

Source: SocialMedia

यहां कब्र की बनावट और उसके निर्माण में इस्तेमाल हुए सामान से दफन हुए व्यक्ति की हैसियत का भी पता चल जाता है।

हैसियत बयां करती है

Source: SocialMedia

