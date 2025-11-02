By Mohit
दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, तस्वीरें
दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में है। इस कब्रिस्तान का नाम 'वादी-अल-सलाम' है।
'वादी-अल-सलाम'
ये कब्रिस्तान नजफ में स्थित है और एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग दफन हैं।
50 लाख से ज्यादा
खास बात ये है कि इराक के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ये कब्रिस्तान दुनियाभर के शियाओं की पहली पसंद है।
पहली पसंद
कब्रिस्तान पर प्राचीन काल से ही बॉडी दफनाई जा रही है। ये कब्रिस्तान करीब 1400 साल पुराना बताया जाता है।
कितना पुराना?
1 हजार 485 एकड़ जमीन में फैले इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक भी पहुंचते हैं।
क्षेत्रफल
कब्रिस्तान में शिया धर्म के पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब को दफनाया गया था। मकबरा होने के वजह से यहां टूरिस्ट विजिट करते हैं।
पवित्र जगह
बहुत से शहजादे, सुल्तान, पैगम्बर और राजा आदि की यहां कब्र है। शिया मुस्लिम मानते हैं कि सारी पवित्र आत्माएं जिन्हें कहीं भी दफनाया गया हो अंत में यहां ही आएंगी।
ऐसा मानते हैं
कब्र की बात करें तो कुछ पक्की ईंटों से बनी हैं तो कुछ पर ईंटों के साथ प्लास्टर भी नजर आता है। वहीं कई कब्र ऐसी हैं जो कि कुछ मंजिला भी हैं।
बनवाट ऐसी
यहां कब्र की बनावट और उसके निर्माण में इस्तेमाल हुए सामान से दफन हुए व्यक्ति की हैसियत का भी पता चल जाता है।
हैसियत बयां करती है
