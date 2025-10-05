By Dheeraj Pal
दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, फिर कांस्टेबल से बन गए IPS
आज हम आपको आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका जीवन बचपन से ही कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा है।
IPS उदय कृष्ण रेड्डी
Insta:
udaykrishnareddy.ips
उदय का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के उल्लापलेम गांव में हुआ है।
जन्म
मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और कुछ समय बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे।
माता-पिता नहीं रहें
इस मुश्किल समय में उदय कृष्ण रेड्डी की दादी, रमणम्मा, उनका सबसे बड़ा सहारा बनीं। उन्होंने सब्जियां बेचकर अपने दोनों पोतों का पालन-पोषण किया।
दादी ने किया पालन-पोषण
उदय की दादी का मानना था कि 10वीं तक की पढ़ाई काफी है, लेकिन उन्होंने कभी भी उदय के पढ़ने की इच्छा को कम नहीं होने दिया।
10वीं तक पढ़ाई
उदय कृष्ण रेड्डी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सरकारी स्कूल से 12वीं और मेडिकल लैब टेक्नीशियन (MLT) का वोकेशनल कोर्स किया।
मेडिकल लैब कोर्स
उदय कृष्ण रेड्डी डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका।
डॉक्टर बनने का सपना
उन्होंने 2013 में आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर सरकारी नौकरी शुरू कर दी। 5 सालों तक उन्होंने लगन से सेवा की।
लगन
उदय कृष्ण रेड्डी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 780वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन उनका लक्ष्य IPS अफसर बनना था।
रैंक
फिर 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 350वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के दम पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हो गया।
IPS में चयन
