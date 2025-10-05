By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, फिर कांस्टेबल से बन गए IPS

आज हम आपको आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका जीवन बचपन से ही कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा है।

IPS उदय कृष्ण रेड्डी

Insta: udaykrishnareddy.ips

उदय का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के उल्लापलेम गांव में हुआ है। 

जन्म

Insta: udaykrishnareddy.ips

मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और कुछ समय बाद पिता का साया भी सिर से उठ गया। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे।

माता-पिता नहीं रहें

Insta: udaykrishnareddy.ips

इस मुश्किल समय में उदय कृष्ण रेड्डी की दादी, रमणम्मा, उनका सबसे बड़ा सहारा बनीं। उन्होंने सब्जियां बेचकर अपने दोनों पोतों का पालन-पोषण किया।

दादी ने किया पालन-पोषण

उदय की दादी का मानना था कि 10वीं तक की पढ़ाई काफी है, लेकिन उन्होंने कभी भी उदय के पढ़ने की इच्छा को कम नहीं होने दिया।

10वीं तक पढ़ाई

Insta: udaykrishnareddy.ips

उदय कृष्ण रेड्डी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सरकारी स्कूल से 12वीं और मेडिकल लैब टेक्नीशियन (MLT) का वोकेशनल कोर्स किया।

मेडिकल लैब कोर्स

Insta: udaykrishnareddy.ips

उदय कृष्ण रेड्डी डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका।

डॉक्टर बनने का सपना

Insta: udaykrishnareddy.ips

उन्होंने 2013 में आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर सरकारी नौकरी शुरू कर दी। 5 सालों तक उन्होंने लगन से सेवा की।

लगन

उदय कृष्ण रेड्डी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 780वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन उनका लक्ष्य IPS अफसर बनना था।

रैंक

Insta: udaykrishnareddy.ips

फिर 2024 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 350वीं रैंक हासिल की। इस रैंक के दम पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हो गया।

IPS में चयन

Insta: udaykrishnareddy.ips

वास्तु: घर में कहां रखें पीतल के बर्तन?

 Click Here