इन्होंने बिना कोचिंग किया था UPSC क्लीयर
तेज-तर्रार
आईपीएस
ऑफिसर
अंशिका
वर्मा की सफलता की
कहानी
हर किसी के लिए प्रेरणादायक है।
अंशिका
वर्मा
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
खास बात ये है कि उन्होंने बिना
कोचिंग
यानी
सेल्फ
स्टडी
कर देश के सबसे बड़े
एग्जाम
सिविल सर्विस को पास किया था।
सेल्फ
स्टडी
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
अंशिका
वर्मा ने ये साबित किया है कि अगर चाहे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
अंशिका
ने
यूपीएससी
में कितनी
रैंक
हासिल की थी आइए जानते हैं।
कितनी रैंक?
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
3
जनवरी 1996 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज
में जन्मीं
अंशिका
ने
इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है।
इंजीनियरिंग
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
कॉलेज
की पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही
तैयारी शुरू कर दी थी। 2019 में पहले
अटेंप्ट
में
यूपीएससी
एग्जाम
क्लीयर
नहीं हुआ मगर 2020 में सफलता हाथ लगी।
पहला अंटेप्ट
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
अंशिका
वर्मा ने
यूपीएससी
सिविल सेवा परीक्षा 2020 में
ऑल
इंडिया
रैंक
136 हासिल की थी।
136वीं रैंक
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
अंशिका
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
तो हैं ही साथ ही काफी
पॉपुलर
भी हैं। उन्हें
इंस्टाग्राम
पर 5 लाख से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं।
काफी पॉपुलर
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
बरेली की
एसपी
साउथ
IPS
अंशिका
वर्मा ने अपने काम के जरिए कम समय में ही काफी पहचान बना ली है।
अलग पहचान बनाई है
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
अंशिका
फैशन
और
लुक्स
के मामले में
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
को भी टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Photo:
Anshikaverma.ips
/Insta
