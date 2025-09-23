By Mohit
इन्होंने बिना कोचिंग किया था UPSC क्लीयर

तेज-तर्रार आईपीएस ऑफिसर अंशिका वर्मा की सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है।

अंशिका वर्मा

खास बात ये है कि उन्होंने बिना कोचिंग यानी सेल्फ स्टडी कर देश के सबसे बड़े एग्जाम सिविल सर्विस को पास किया था।

सेल्फ स्टडी

अंशिका वर्मा ने ये साबित किया है कि अगर चाहे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंशिका ने यूपीएससी में कितनी रैंक हासिल की थी आइए जानते हैं।

कितनी रैंक?

3 जनवरी 1996 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मीं अंशिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है।

इंजीनियरिंग

कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 2019 में पहले अटेंप्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लीयर नहीं हुआ मगर 2020 में सफलता हाथ लगी।

पहला अंटेप्ट

अंशिका वर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल की थी।

136वीं रैंक

अंशिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव तो हैं ही साथ ही काफी पॉपुलर भी हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।

काफी पॉपुलर

बरेली की एसपी साउथ IPS अंशिका वर्मा ने अपने काम के जरिए कम समय में ही काफी पहचान बना ली है।

अलग पहचान बनाई है

अंशिका फैशन और लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

