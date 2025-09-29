By Mohit
जल्द आएगा इस बड़ी कंपनी का
IPO
टाटा ग्रुप की
फाइनेंशियल
सर्विसेज
कंपनी टाटा कैपिटल अपना
IPO
लेकर आ रही है।
टाटा कैपिटल
कंपनी के मुताबिक
IPO
रिटेल
6
अक्टूबर
को खुलेगा। निवेशक 8
अक्टूबर
तक दांव लगा सकेंगे।
ये है तारीख
वहीं
एंकर
निवेशकों के लिए ये 3
अक्टूबर
को ओपन हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर
इश्यू
का
प्राइस
बैंड होगा।
प्राइस बैंड
शेयरों का आवंटन 9
अक्टूबर
को होने की उम्मीद है। यह इस साल का सबसे बड़ा
इश्यू
है।
सबसे बड़ा
IPO
के जरिए करीब 16,400 करोड़ रुपए (लगभग 1.85
बिलियन
डॉलर) जुटाने का
प्लान
है।
जुटाने का
प्लान
IPO
में टाटा कैपिटल कुल 47 करोड़
शेयर्स
बेचेगी। कंपनी ने बीते 4 अगस्त को सेबी के पास
IPO
के लिए ड्राफ्ट
पेपर्स
फाइल किए थे।
इतने
शेयर्स
बेचेगी
IPO
में
फ्रेश
शेयर और
ऑफर
फार
सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी
फ्रेश
इश्यू
के जरिए 21 करोड़ शेयर जारी करेगी।
फ्रेश और ऑफ फार सेल
बात करें ऑफ
फार
सेल की तो कंपनी इसके जरिए 25.68 करोड़ शेयर जारी करेगी।
25.68 करोड़ शेयर
आपको बता दें कि टाटा
संस
की टाटा कैपिटल में 93 फीसदी हिस्सेदारी है।
टाटा
संस
की हिस्सेदारी
Photo: Tata Sons
यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार
जोखिमों
के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले
एक्सर्ट्स
की सलाह जरूर लें।
नोट
