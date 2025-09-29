By Mohit
जल्द आएगा इस बड़ी कंपनी का IPO

टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल अपना IPO लेकर आ रही है।

टाटा कैपिटल

कंपनी के मुताबिक IPO रिटेल 6 अक्टूबर को खुलेगा। निवेशक 8 अक्टूबर तक दांव लगा सकेंगे।

ये है तारीख

वहीं एंकर निवेशकों के लिए ये 3 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर इश्यू का प्राइस बैंड होगा।

प्राइस बैंड

शेयरों का आवंटन 9 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। यह इस साल का सबसे बड़ा इश्यू है।

सबसे बड़ा

IPO के जरिए करीब 16,400 करोड़ रुपए (लगभग 1.85 बिलियन डॉलर) जुटाने का प्लान है।

जुटाने का प्लान 

IPO में टाटा कैपिटल कुल 47 करोड़ शेयर्स बेचेगी। कंपनी ने बीते 4 अगस्त को सेबी के पास IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे।

इतने शेयर्स बेचेगी

IPO में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल हैं। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 21 करोड़ शेयर जारी करेगी।

फ्रेश और ऑफ फार सेल

बात करें ऑफ फार सेल की तो कंपनी इसके जरिए 25.68 करोड़ शेयर जारी करेगी।

25.68 करोड़ शेयर 

आपको बता दें कि टाटा संस की टाटा कैपिटल में 93 फीसदी हिस्सेदारी है।

टाटा संस की हिस्सेदारी

Photo: Tata Sons

यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सर्ट्स की सलाह जरूर लें।

नोट

