By Mohit
PUBLISHED Oct 6, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

RCB के स्टार ऑलराउंडर ने कर ली शादी

इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लियाम की वाइफ का नाम कैटी ओलिविया मॉफेट है।

ओलिविया संग

ऐसा माना जाता है कि लियाम और ओलिविया काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। दोनों सही मौका ढूंढ रहे थे और आखिरकार दोनों ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कर दिखाया।

रिलेशनशिप में थे

शादी से पहले दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते थे जिससे दोनों की करीबी का अहसास फैन्स को हो चुका था।

करीबी का अहसास

ओलिविया और लियाम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।

शेयर

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली ओलिविया ने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे हॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं।

देती हैं टक्कर

ओलिविया की खूबसूरत स्माइल और आंखे हर किसी को अपना दीवाना बना लेने के लिए काफी है।

खूबसूरत स्माइल

फिटनेस के मामले में तो वे काफी आगे नजर आती ही हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं।

बेहद फिट

इंग्लैंड के क्रिकेटर लियाम लिविंगस्टोन की वाइफ का पेशा क्या है इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पेशे की जानकारी नहीं

एजुकेशन की बात करें तो ओलिविया ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की हुई है।

एजुकेशन इतनी

