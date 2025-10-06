By Mohit
PUBLISHED Oct 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
RCB के स्टार ऑलराउंडर ने कर ली शादी
इंग्लैंड
के क्रिकेटर
लियाम
लिविंगस्टोन
शादी के बंधन में बंध चुके हैं।
लियाम
की
वाइफ
का नाम
कैटी
ओलिविया
मॉफेट
है।
ओलिविया संग
Source: Insta
ऐसा माना जाता है कि लियाम
और
ओलिविया
काफी लंबे समय से
रिलेशनशिप
में थे। दोनों सही मौका ढूंढ रहे थे और आखिरकार दोनों ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कर दिखाया।
रिलेशनशिप में थे
Source: Insta
शादी से पहले दोनों
सोशल
मीडिया पर एक दूसरे संग
रोमांटिक
तस्वीरें शेयर करते रहते थे जिससे दोनों की करीबी का अहसास
फैन्स
को हो चुका था।
करीबी का अहसास
Source: Insta
ओलिविया और लियाम
ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।
शेयर
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली
ओलिविया
ने
एकबार
फिर साबित कर दिया कि
लुक्स
के मामले में वे
हॉलीवुड
एक्ट्रेस
को टक्कर देती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
ओलिविया
की खूबसूरत
स्माइल
और
आंखे
हर किसी को अपना दीवाना बना लेने के लिए काफी है।
खूबसूरत
स्माइल
Source: Insta
फिटनेस
के मामले में तो वे काफी आगे नजर आती ही हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन
जिम
में जमकर मेहनत जो करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
इंग्लैंड
के क्रिकेटर
लियाम
लिविंगस्टोन
की
वाइफ
का पेशा क्या है इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
पेशे की जानकारी नहीं
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो
ओलिविया
ने
मैनचेस्टर
विश्वविद्यालय
से
मास्टर ऑफ
आर्ट्स
की पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन इतनी
Source: Insta
बांग्लादेशी क्रिकेटर की वाइफ बला की खूबसूरत
Click Here