By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

कैमरन ग्रीन की मंगेतर बला की खूबसूरत

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ग्रीन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर बन गए हैं।

सबसे महंगे

Source: Insta

कैमरन को मंगलवार को आईपीएल मिनी ऑक्शन में केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है।

मिनी ऑक्शन

Source: Insta

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहता है।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

कैमरन की मंगेतर का नाम एमिली रेडवुड है। एमिली बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

एमिली रेडवुड 

Source: Insta

कपल ने इसी साल फरवरी में लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सगाई की है।

चीयर

Source: Insta

कैमरन की मंगेतर की पेशे के बात करें तो वे न्यूट्रिशनिस्ट हैं। एमिली फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

क्या करती हैं?

Source: Insta

एमिली अक्सर स्टेडियम पहुंचकर कैमरन और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

वहीं कैमरन को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे एमिली को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

आपको बता दें कि कैमरन अबतक 29 आईपीएल मैच, 34 टेस्ट, 31 वनडे मैच और 21 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

ग्रीन का करियर

Source: Insta

पाक बल्लेबाज की वाइफ बला की खूबसूरत

 Click Here