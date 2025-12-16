By Mohit
PUBLISHED Dec 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
कैमरन ग्रीन की मंगेतर बला की खूबसूरत
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
कैमरन
ग्रीन इंडियन
प्रीमियर
लीग
(
आईपीएल
) इतिहास के सबसे महंगे विदेशी
प्लेयर
बन गए हैं।
सबसे महंगे
Source: Insta
कैमरन
को मंगलवार को
आईपीएल
मिनी
ऑक्शन
में
केकेआर
ने 25.20 करोड़ रुपये
में
खरीदा है।
मिनी
ऑक्शन
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई
ऑलराउंडर
खेल के अलावा
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहता है।
पर्सनल
लाइफ
Source: Insta
कैमरन
की
मंगेतर
का नाम
एमिली
रेडवुड
है।
एमिली
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
एमिली
रेडवुड
Source: Insta
कपल
ने इसी साल फरवरी में लंबे समय तक एक दूसरे को
डेट
करने के बाद सगाई की है।
चीयर
Source: Insta
कैमरन
की
मंगेतर
की पेशे के बात करें तो वे
न्यूट्रिशनिस्ट
हैं।
एमिली
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
क्या करती हैं?
Source: Insta
एमिली
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर
कैमरन
और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए भी नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
वहीं
कैमरन
को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे
एमिली
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
आपको बता दें कि कैमरन अबतक 29 आईपीएल मैच, 34 टेस्ट, 31 वनडे मैच और 21 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
ग्रीन का करियर
Source: Insta
पाक
बल्लेबाज
की
वाइफ
बला
की
खूबसूरत
Click Here