संजू की CSK में एंट्री, धोनी खेलेंगे?

आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम में अहम बदलाव हुए हैं। टीम ने 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

अहम बदलाव

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री हुई है। वहीं धोनी अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं इससे भी पर्दा उठ गया है।

तस्वीर हुई साफ

धोनी आईपीएल के अगले सीजन में एकबार फिर खेलते नजर आने वाले हैं। धोनी की उम्र 44 साल है।

खेलेंगे धोनी भी

आपको बता दें कि CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी हाल में कहा था कि धोनी आईपीएल के अगले सीजन के लिए भी टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे।

किया था कन्फर्म

बात करें CSK के 11 खिलाड़ियों की जिन्हें रिलीज किया गया है तो दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अब टीम का हिस्सा नहीं।

जडेजा भी रिलीज

वहीं विदेशी खिलाड़ी रचिन रवींद्र, डेवोन कॉन्वे, मथीशा पथिराना और सैम करन को भी रिलीज कर दिया गया है।

ये भी रिलीज

राहुल त्रिपाठी, कमलेश नागरकोटी, शेख रशीद, सी आंद्रे सिद्धार्थ, विजय शंकर और दीपक हुड्डा भी टीम में शामिल नहीं।

लिस्ट में ये नाम भी

CSK और धोनी का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम प्वाइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर थी।

पिछला सीजन

टीम ने 14 मैच खेले थे जिसमें से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज की थी। टीम ने इस तरह 8 प्वाइंट्स अर्जित किए थे।

इतने थे प्वाइंट्स

