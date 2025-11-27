By Mohit
PUBLISHED Nov 27, 2025
Cricket
IPL 2026: ये हैं सबसे महंगे रिटेन प्लेयर
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में रिटेन होने वाले सभी टीमों के सबसे महंगे प्लेयर कौन हैं आइए जान लेते हैं।
पूरी लिस्ट
लखनऊ सुपर जायंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
ऋषभ पंत
पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
श्रेयस अय्यर
सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपये में आईपीएल 2026 के लिए रिटेन किया है।
हेनरिक क्लासेन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विराट कोहली को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
विराट कोहली
संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
संजू/गायकवाड़
राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जयसवाल को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
यशस्वी जयसवाल
मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। वहीं दिल्ली कैपटिल्स ने अक्षर पटेल को 16.50 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
जसप्रीत बुमराह
गुजरात टाइटन्स ने जोस बटलर को 15.75 करोड़ रुपये में तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया है।
जोस
