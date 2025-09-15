By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन जान लीजिए

एपल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है। आज हम आपको आईफोन 17 के स्पेसिफिकेशन की जानकारी दे रहे हैं।

आइए जान लेते हैं

Photo: Apple

स्मार्टफोन दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है तो 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपये है।

कीमत इतनी

Photo: Apple

स्मार्टफोन में 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2622x1206 पिक्स्ल है।

डिस्प्ले

Photo: Apple

सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी।

पीक ब्राइटनेस 

Photo: Apple

आईफोन 17 में A19 चिपसेट है जो कि मल्टीटास्किंग, गेमिंग और एपल इंटेलीजेंस के फीचर्स को आसानी से हैंडल करेगा।

A19 चिपसेट

Photo: Apple

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियर में 48MP वाइड लेंस तो 12MP अल्ट्रा वाइड लेंस है।

कैमरा

Photo: Apple

रियर कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। फ्रंट में कंपनी ने 18MP कैमरा दिया है।

8K वीडियो रिकॉर्डिंग

Photo: Apple

आईफोन 17 ब्लैक, मिस्ट ब्लू, सेज, वाइट और लैवेंडर कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है।

कलर ऑप्शन

Photo: Apple

आईफोन 17 में 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है तो वहीं एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग वाला यह मॉडल 7.3mm मोटा है।

वीडियो प्लेबैक

Photo: Apple

स्मार्टफोन में सेरामिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं इसमें IP68 रेटिंग है यानी काफी हद तक धूल और पानी से बचाव होगा।

IP68 रेटिंग

Photo: Apple

आईफोन 17 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशन

 Click Here