By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन जान लीजिए
एपल
ने 9 सितंबर को
आईफोन
17
सीरीज
लॉन्च
की है। आज हम आपको
आईफोन
17 के
स्पेसिफिकेशन
की जानकारी दे रहे हैं।
आइए जान लेते हैं
Photo: Apple
स्मार्टफोन
दो
स्टोरेज
वेरिएंट
में
लॉन्च
हुआ है। 256
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 82,900 रुपये है तो 512
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 1,02,900 रुपये है।
कीमत इतनी
Photo: Apple
स्मार्टफोन
में 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है जिसका
रिफ्रेश
रेट
120
Hz
है। डिस्प्ले का
रेजोल्यूशन
2622
x
1206
पिक्स्ल
है।
डिस्प्ले
Photo: Apple
सुपर
रेटिना
XDR OLED
डिस्प्ले 3,000
निट्स
तक की
पीक
ब्राइटनेस
को
सपोर्ट
करेगी।
पीक
ब्राइटनेस
Photo: Apple
आईफोन
17 में
A19
चिपसेट
है जो कि
मल्टीटास्किंग
,
गेमिंग
और
एपल
इंटेलीजेंस
के
फीचर्स
को आसानी से
हैंडल
करेगा।
A19
चिपसेट
Photo: Apple
कैमरा
सेटअप
की बात करें तो
रियर
में 48
MP
वाइड
लेंस
तो 12
MP
अल्ट्रा
वाइड
लेंस
है।
कैमरा
Photo: Apple
रियर
कैमरा से 8
K
वीडियो
रिकॉर्डिंग
कर सकेंगे।
फ्रंट
में कंपनी ने 18
MP
कैमरा दिया है।
8
K
वीडियो
रिकॉर्डिंग
Photo: Apple
आईफोन
17 ब्लैक,
मिस्ट
ब्लू
, सेज,
वाइट
और
लैवेंडर
कलर
ऑप्शन
में
लॉन्च
हुआ है।
कलर ऑप्शन
Photo: Apple
आईफोन
17 में 30 घंटे का
वीडियो
प्लेबैक
मिलता है तो वहीं
एल्युमिनियम
और
ग्लास
फिनिशिंग
वाला
यह
मॉडल
7.3
mm
मोटा है।
वीडियो प्लेबैक
Photo: Apple
स्मार्टफोन
में
सेरामिक
शील्ड
2
प्रोटेक्शन
दी गई है। वहीं इसमें
IP68
रेटिंग
है यानी काफी हद तक धूल और पानी से बचाव होगा।
IP68
रेटिंग
Photo: Apple
आईफोन
17 प्रो
मैक्स
के
स्पेसिफिकेशन
