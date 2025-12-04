By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025
News
पुतिन
की
सिक्योरिटी
से जुड़ी रोचक बातें
रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर
पुतिन
का भारत दौरा चर्चा के केंद्र में है। इसी के साथ ही
पुतिन
की भी जमकर चर्चा हो रही है।
भारत दौरा
आज हम आपको राष्ट्रपति
पुतिन
से
जुड़ी
रोचक बातें बता रहे हैं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे।
आइए जानते हैं
कई मीडिया
रिपोर्ट्स
में ये दावा किया जाता है कि
पुतिन
विदेश यात्रा करते हैं, तो उनका मल-मूत्र
सिक्योरिटी
स्टाफ एक
सूटकेस
में जमा करता है और सील कर वापस रूस भेज देता है।
मल एकत्रित
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मल-मूत्र से किसी भी व्यक्ति की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में
पुतिन
का
सिक्योरिटी
स्टाफ मल को एकत्रित करता है।
वजह भी जानिए
पुतिन
की सुरक्षा में तैनात
बॉडीगार्ड
35 साल की उम्र में
रिटायर
हो जाते हैं। कई
बॉडीगार्ड
फेडरल
प्रोटेक्टिव
सर्विस
अकेडमी
(
FSO)
से चुने जाते हैं।
बॉडीगार्ड
कई
रिपोर्ट्स
में ये भी कहा जाता है कि
पुतिन
अपना
हमशक्ल
यानी
बॉडी
डबल
भी रखते हैं।
बॉडी
डबल
ऐसी जगहों पर जाता है जहां जोखिम काफी ज्यादा होता है।
बॉडी
डबल
पुतिन
ऑरस
सीनेट
कार से चलते हैं जो कि
बुलेटप्रूफ
होने के साथ ही
ग्रेनेड
का हमला भी झेल सकती है। वहीं कार के चारों
टायर
भी
पंक्चर
हो जाए तो भी ये कार काफी
स्पीड
में चल सकती है।
कार
रिपोर्ट्स
के मुताबिक
पुतिन
के खाने को चेक करने के लिए एक
पर्सनल
लैब
भी है।
लैब
में
शेफ
और
हाउसकीपिंग
मेंबर्स
होते हैं।
पर्सनल लैब
पुतिन
इल्युशिन
IL-96-300 PU
विमान से
ट्रेवल
करते हैं। वे चाहे तो जरूरत पड़ने पर
प्लेन
से
न्यूक्लियर
हमले के लिए
कमांड
भी दे सकते हैं।
विमान
पुतिन
पर हमला होने की स्थिति में उनके आस-पास मौजूद
बॉडीगार्ड
मानव ढाल बन जाते हैं।
पुतिन
की सुरक्षा में एक दो
बैकअप
जेट
भी होते हैं।
बैकअप
जेट
ज्योतिरादित्य
