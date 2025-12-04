पुतिन की सिक्योरिटी से जुड़ी रोचक बातें

पुतिन

ऑरस

सीनेट

कार से चलते हैं जो कि

बुलेटप्रूफ

होने के साथ ही

ग्रेनेड

का हमला भी झेल सकती है। वहीं कार के चारों

टायर

भी

पंक्चर

हो जाए तो भी ये कार काफी

स्पीड

में चल सकती है।