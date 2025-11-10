By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
1 या 2 नहीं, बल्कि 6 दिनों तक सांस रोककर जिंदा रह सकता है ये जीव
दुनिया में पाए जाने वाले हर एक जीव जंतु की अपनी खासियत होती है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज में बुरा।
खासियत
लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो 6 दिन बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है।
बिना सांस लिए जिंदा
इसको कुदरत ने बनाया ही कुछ ऐसा है कि वो अपना सांस लंबे वक्त तक रोक सकता है। चलिए आज हम आपको इस जीव के बारे में बताते हैं।
कौन सा जीव
हम जिस जीव के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिच्छू है।
बिच्छू
बिच्छू के फेफड़ों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि वो लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक सकता है।
सांस रोक सकता है
इस तरह के फेफड़ों को बुक लंग्स कहा जाता है। इनका आकार किताब के मुड़े हुए पन्नों की तरह होता है, इसीलिए उन्हें ये नाम दिया गया है।
बुक लंग्स
उनके फेफड़ों में अच्छी मात्रा में हवा रुक सकती है और ये सांस लेने की क्रिया के दौरान भी होता रहता है।
हवा रुक जाती है
यही वजह है कि हवा की रिजर्व मात्रा रहने की वजह से वो 6 दिन तक बिना हवा को एक्सचेंज किए हुए भी जिंदा रह सकते हैं।
हवा का एक्सचेंज
इतना ही नहीं इस जीव के बारे में दिलचस्प बात ये भी है कि ये पूरा एक साल बिना भोजन के गुजार सकते हैं।
बिना भोजन के जीवन
वे पानी भी बहुत कम पीते हैं, लेकिन इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है।
पानी भी कम पीते हैं
