उड़ने वाले सांप कहां पाए जाते हैं?
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस माह का बुधवार भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यह दिन भक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक है।
उड़ने वाले सांप
ये सांप मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर के वर्षा वनों में रहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, दक्षिणी चीन और फिलीपींस में भी दिखाई देते हैं।
कहां पाए जाते हैं?
भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों में उड़ने वाले सांप आम हैं। विशेष रूप से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये पेड़ों पर रहते हैं।
भारत में उड़ने वाले सांप
उड़ने वाले सांपों का वैज्ञानिक नाम Chrysopelea है, जिसमें 5 मुख्य प्रजातियां शामिल हैं। गोल्डन ट्री स्नेक, पैराडाइज ट्री स्नेक, ट्विन-बार्ड ट्री स्नेक प्रमुख हैं।
वैज्ञानिक नाम और प्रजातियां
ये सांप असल में उड़ते नहीं, बल्कि ग्लाइड करते हैं। पेड़ की ऊंची शाखा से कूदते समय शरीर को चपटा और S-आकार में फैलाते हैं, जिससे पसलियां फैलकर पैराशूट जैसा प्रभाव बनाते हैं।
कैसे उड़ते हैं ये सांप?
ग्लाइडिंग के दौरान ये सांप सिर नीचे और पूंछ ऊपर रखते हैं। शरीर की तरल गति से हवा का प्रतिरोध कम होता है। शोध बताते हैं कि ये 30 फीट ऊंचाई से 60 फीट दूर तक पहुंच सकते हैं।
ग्लाइडिंग की तकनीक
उड़ने वाले सांप छिपकली, मेंढक, पक्षी और छोटे सरीसृपों का शिकार करते हैं। ग्लाइडिंग से वे तेजी से हमला करते हैं। हवा में शिकार पकड़ने की क्षमता इनकी खासियत है।
शिकार और आहार
ये सांप कम विषैले होते हैं और मनुष्यों के लिए हानिरहित माने जाते हैं। काटने से हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन घातक नहीं होते हैं। प्रकृति में ये कीट नियंत्रक की भूमिका निभाते हैं।
विषैले या अहिंसक?
जंगलों की कटाई से इनकी संख्या घट रही है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण खतरा हैं।
संरक्षण की स्थिति
उड़ने वाले सांप 9 मीटर ऊंचाई से ग्लाइड कर 18 मीटर दूर जा सकते हैं। प्रकृति के ये चमत्कार दक्षिण एशिया की धरोहर हैं।
रोचक तथ्य
