By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से किया तैयारी, 23 की उम्र में UPSC क्रैक कर बन गईं IAS
23 साल की उम्र में IAS बनने वालीं कस्तूरी ने घर पर ही तैयारी कर दिखाया कि इरादा पक्का हो तो सफलता जरूर मिलती है। आइए जानें उनकी प्रेरणादायक यात्रा।
IAS कस्तूरी पांडा
भुवनेश्वर, ओडिशा की रहने वाली कस्तूरी पांडा ने NIT राउरकेला से कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया। पढ़ाई के दौरान ही सिविल सर्विसेज का सपना देखा।
कस्तूरी का शुरुआती जीवन
इंजीनियरिंग के बाद कस्तूरी ने OPSC परीक्षा दी। 2021 में 22 साल की उम्र में रैंक 14 हासिल कर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल हुईं। लेकिन UPSC का सपना अधूरा था।
OPSC में पहली सफलता
कस्तूरी ने UPSC के लिए 4 साल की तैयारी की। कोचिंग के बजाय घर पर ही पढ़ाई की। क्लास 9-12 की किताबें बेसिक्स के लिए पढ़ीं। स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला से सिलेबस को सिस्टेमेटिक कवर किया।
UPSC तैयारी
UPSC का पहला अटेम्प्ट सफल रहा। कस्तूरी प्रीलिम्स और मेन्स क्लियर कर इंटरव्यू तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह न मिली। कस्तुरी हिम्मत नहीं हारी और इस अनुभव ने उन्हें मजबूत बनाया।
इंटरव्यू तक पहुंच
दूसरे अटेम्प्ट में कस्तूरी पांडा को AIR 67 मिला। कस्तूरी ने 1006 अंक हासिल किए 822 लिखित परीक्षा में और 184 इंटरव्यू में।
दूसरा अटेम्प्ट: AIR 67
कस्तूरी ने घर पर रहकर डेली राइटिंग प्रैक्टिस की। टेस्ट सीरीज सॉल्व कीं और 90-94 प्रश्न 2 घंटे में हल करने का टारगेट रखा। अपने सिलेबस को कस्तूरी ने बेसिक बुक्स से कवर किया।
तैयारी की स्ट्रेटजी
IAS कस्तूरी पांडा अपने धैर्य और डिटर्मिनेशन को सफलता का राज मानती हैं। पहले अटेम्प्ट की असफलता से निराश हुईं, लेकिन परिवार और दोस्तों ने मोटिवेट किया।
चुनौतियां और सीख
कस्तूरी कहती हैं, "UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, सेल्फ-डाउट ना करें। सिलेबस पूरा करें, प्रैक्टिस करें।" टेलीग्राम चैनल (@kasturipanda) पर स्ट्रेटजी शेयर करते रहती हैं।
एस्पिरेंट्स के लिए सलाह
कस्तूरी पांडा की यात्रा साबित करती है कि मेहनत और स्मार्ट अप्रोच से कुछ भी संभव है। उनका OPSC से UPSC तक का सफर प्रेरणा है। परीक्षा में सफलता के लिए आज से सेल्फ स्टडी शुरू करें।
सपनों को उड़ान दें
