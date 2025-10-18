By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
धोनी के फार्म हाउस की इनसाइड फोटोज
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है।
सबसे अमीर
Source: Insta
धोनी बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्रिकेटर का झारखंड के रांची स्थित रिंग रोड पर सुपर लग्जरी फार्म हाउस है।
सुपर लग्जरी
Source: Insta
एमएस धोनी की वाइफ साक्षी अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घर की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
धोनी के फार्म हाउस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजदू हैं। स्विमिंग पूल, बाइक्स और गाड़ी के लिए अलग से गैराज आदि।
तमाम सुविधाएं
Source: Insta
धोनी ने अपने घर के इंटीरियर पर भी पैसा पानी की तरह बहाया है। महंगे पत्थर से लेकर महंगी पेंटिंग तक मौजूद हैं।
खूब पैसा लगाया
Source: Insta
गार्डन एरिया तो इतना खूबसूरत है कि कोई भी देखता ही रह जाए। अलग-अलग किस्म के पेड़ और फूल उनके गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं।
किस्म के पेड़
Source: Insta
धोनी ने अपने पालतू जानवरों जैसे डॉग्स, घोड़े और पक्षियों के लिए भी घर पर अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है।
अलग से व्यवस्था
Source: Insta
आपको बता दें कि धोनी की एक बेटी भी है जिनका नाम जीवा है। धोनी अक्सर बेटी संग गार्डन एरिया में बाइक राइड का मजा लेते हैं।
बेटी संग
Source: Insta
करियर की बात करें तो धोनी ने टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे मैच और 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
करियर
Source: Insta
धोनी ने इस दौरान टेस्ट में 4876 रन, वनडे में 10773 रन और टी-20 इंटरनेशनल में 1617 रन अपने नाम किए।
कुल रन
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली की पिछली 5 ODI पारी
Click Here