धोनी के फार्म हाउस की इनसाइड फोटोज

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में होती है।

सबसे अमीर

Source: Insta

धोनी बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्रिकेटर का झारखंड के रांची स्थित रिंग रोड पर सुपर लग्जरी फार्म हाउस है।

सुपर लग्जरी 

Source: Insta

एमएस धोनी की वाइफ साक्षी अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घर की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

धोनी के फार्म हाउस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजदू हैं। स्विमिंग पूल, बाइक्स और गाड़ी के लिए अलग से गैराज आदि।

तमाम सुविधाएं

Source: Insta

धोनी ने अपने घर के इंटीरियर पर भी पैसा पानी की तरह बहाया है। महंगे पत्थर से लेकर महंगी पेंटिंग तक मौजूद हैं।

खूब पैसा लगाया

Source: Insta

गार्डन एरिया तो इतना खूबसूरत है कि कोई भी देखता ही रह जाए। अलग-अलग किस्म के पेड़ और फूल उनके गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं।

किस्म के पेड़

Source: Insta

धोनी ने अपने पालतू जानवरों जैसे डॉग्स, घोड़े और पक्षियों के लिए भी घर पर अलग से व्यवस्था करके रखी हुई है।

अलग से व्यवस्था

Source: Insta

आपको बता दें कि धोनी की एक बेटी भी है जिनका नाम जीवा है। धोनी अक्सर बेटी संग गार्डन एरिया में बाइक राइड का मजा लेते हैं।

बेटी संग

Source: Insta

करियर की बात करें तो धोनी ने टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे मैच और 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

करियर

Source: Insta

धोनी ने इस दौरान टेस्ट में 4876 रन, वनडे में 10773 रन और टी-20 इंटरनेशनल में 1617 रन अपने नाम किए।

कुल रन

Photo: ICC/FB

