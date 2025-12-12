ये है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जानें कहां पाया जाता है?

By Dheeraj Pal
दुनिया भर में कई जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही लोगों चीखें निकल आती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है और यह कहां पाया जाता है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड तायपान सांप (Inland Taipan) है।
इनलैंड तायपान सांप सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसके जहर में सिर्फ मारने की क्षमता ही नहीं बल्कि जबरदस्त केमिकल ताकत है।
इस सांप के आगे किंग कोबरा का जहर भी फीका है। यह अगर एक बार किसी को काट ले, तो यह 44 से 110 मिलिग्राम जहर निकालता है।
इसका मतलब है कि इस सांप के जहर की काफी कम मात्रा ही जानलेवा साबित हो सकती है। यह जगह 200 से ज्यादा लोगों को मारने के लिए काफी है।
यह जहर मुख्य रूप से एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल को ब्लॉक करके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है।
इंसान के शरीर में लकवा मार जाता है और सांस लेने और साथ ही मांसपेशियों पर कंट्रोल पर भी असर पड़ता है।
दुनिया का सबसे जहरीला सांप क्वीन्सलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के फ्लडप्लेन इलाकों में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
ये सांप आबादी वाले इलाकों से दूर रहते हैं और परेशानी होने पर हमेशा पीछे ही हट जाते हैं।
