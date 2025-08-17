By Mohit
इनफिनिक्स हॉट 60i फोन के स्पेसिफिकेशन
स्मार्टफोन मेकर इनफिनिक्स ने इंडियन मार्केट में हॉट 60i 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन जानते हैं।
न्यू लॉन्च
स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.75 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले में पीक ब्राइटनेस 670 निट्स है।
डिस्प्ले
यानी डिस्प्ले से गेमिंग और स्क्रॉलिंग में स्मूथ परफॉर्मेंस और दिन की रोशनी में काफी हद तक क्लीयर व्यू मिलेगा।
स्मूथ परफॉर्मेंस
स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है तो सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा है।
कैमरा
इनफिनिक्स हॉट 60i में मेंडायमेंसिटी 6400 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन एंड्रॉइड 15 पर आधारित HiOS 15 पर रन करता है।
ऑक्टाकोर प्रोसेसर
6000mAh की बैटरी से लैस ये स्मार्टफोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
बैटरी और चार्जिंग
कंपनी इस बैटरी के साथ 128 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक का दावा कर रही है।
म्यूजिक प्लेबैक
4GB रैम और 128GB स्टोरेज में लॉन्च इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन का प्राइस 9,299 रुपये है। खास बात ये है कि इसमें 4GB वचुर्अल रैम टेक्नोलॉजी भी है।
कीमत इतनी
स्मार्टफोन में AI एक्सटेंडर, सर्किल टू सर्च, AI इरेजर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स दिए गए हैं।
AI फीचर्स
डुअल डिजाइन वाले इस फोन में IP64 रेटिंग के साथ TUV सर्टिफिकेशन भी है। कंपनी 5 साल की स्मूथ परफॉर्मेंस का दावा करती है।
IP64 रेटिंग
