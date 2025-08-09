By Mohit
इनफिनिक्स GT 30 5G+ के स्पेसिफिकेशन
स्मार्टफोन मेकर इनफिनिक्स ने इंडियन मार्केट में GT 30 5G+ गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं।
लॉन्च हो चुका
सबसे पहले बात कीमत की करते हैं। स्मार्टफोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपये है।
128GB स्टोरेज की कीमत
वहीं 8GB रैम और 228GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है।
228GB की कीमत
तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर से लैस है।
प्रोसेसर
6 लेयर VC कूलिंग सिस्टम डिवाइस को ओवरहीट होने से बचाता है। फोन में वचुर्अल रैम टेक्नोलॉजी भी है।
वचुर्अल रैम
स्मार्टफोन में 5,500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
बैटरी और चार्जिंग
कैमरा सेटअप की बात करें तो स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा है जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल है। वहीं सेल्फी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है।
कैमरा
स्मार्टफोन में 6.78 इंच की 1.5K एमोलेड डिस्पले दी गई है जो कि 1224×2720 पिक्सल रेजोल्यूशन और 144हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है।
डिस्प्ले
मल्टी टास्किंग को स्मूथ बनाने के लिए GT 30 5G+ गेमिंग स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम टेक्नोलॉजी है।
मल्टी टास्किंग
आपको बता दें कि इस फोन का वजन 1.87 ग्राम है तो मोटाई 7.99mm है।
इतना है वजन
