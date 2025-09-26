By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये अनोखी मछली
गिरगिट एक ऐसा जीव है, जो रंग बदलने में काफी माहिर होता है। अक्सर बातचीत में मुहावरे के तौर पर भी कहा जाता है कि ये आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है।
गिरगिट
रंग बदलने वाली मछली
दुनिया में एक ऐसी मछली भी है, जो गिरगिट की तरह ही रंग बदल सकती है। दरअसल, हम लंपफिश के बारे में बात कर रहे हैं।
लंपफिश
लंपफिश उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
Instagram: unheos
उम्र के साथ रंग में बदलाव
लंपफिश कई रंगों में मिलती है। इस मछली के रंग उम्र के साथ-साथ बदलते रहते हैं।
Instagram: coldwatertank
लंपफिश का असली रंग
वैज्ञानिकों ने हाल ही में लंपफिश के असली रंग का पता लगाया है, जो फ्लोरोसेंट हरे रंग की है।
Instagram: unheos
Instagram: aquaticexperts
लंपफिश की चमक
जर्नल ऑफ फिश बायोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक, लंपफिश यूवी लाइट में चमकती है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक, लंपफिश अपने बायोफ्लोरेसेंट चमक का इस्तेमाल शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने और एक दूसरे के साथ बात करने के लिए करती हैं।
लंपफिश की खासियत
Instagram: Maarten
लंपफिश का जीवन
लंपफिश अकेला रहना पसंद करती हैं। ऐसे में यह मछली अपना अधिकांश जीवन समुद्र तल पर बिताती हैं।
लंपफिश के पंख
रंग बदलने के लिए माहिर लंपफिश चट्टानों और समुद्री शैवाल से चिपकी रहती हैं। इसके लिए ये मछलियां अपने पैल्विक पंख का इस्तेमाल करती हैं।
स्कॉर्पियनफिश
लंपफिश की तरह स्कॉर्पियनफिश भी अपना रंग बदलने में माहिर होती है। स्कॉर्पियनफिश रंग बदलने के साथ-साथ बेहद जहरीली भी होती हैं।
नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन क्यों करते हैं?
Click Here