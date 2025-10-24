By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 24, 2025
सर्वाधिक ODI शतक लगाने वाली टॉप- 5 भारतीय महिला बल्लेबाज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप के एक अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार स्कोर खड़ा किया है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड महिला
Pic Credit: Social Media
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रनों का स्कोर खड़ा किया।
भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर
Pic Credit: Social Media
भारत की तरफ से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली। एक तरफ मंधाना ने 95 गेंदों में 109 रन बनाए, वहीं प्रतिका रावल ने 134 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली।
मंधाना और रावल ने जड़ा शतक
Pic Credit: Social Media
स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में अपना 14वां शतक लगाया। ऐसे में यह सवाल कई लोगों के मन में होगा कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली टॉप-5 भारतीय महिला बल्लेबाज कौन-कौन सी हैं। आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय महिला बैटर
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 114 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 14 शतक लगाए हैं।
स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम है। कौर ने 138 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने 7 शतक लगाए हैं।
हरमनप्रीत कौर
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का नाम है। मिताली ने 211 वनडे पारियों में 7 शतक लगाए है।
मिताली राज
Video Credit: Social Media
सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर पूनम राउत का नाम है। पूनम ने भारत के लिए कुल 73 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 3 शतक लगाए।
पूनम राउत
Pic Credit: Social Media
सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर प्रतिका रावल का नाम है। प्रतिका ने अब तक भारत के लिए 23 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 2 शतक लगाए हैं।
प्रतिका रावल
Pic Credit: Social Media
