सर्वाधिक ODI शतक लगाने वाली टॉप- 5 भारतीय महिला बल्लेबाज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए विश्व कप के एक अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार स्कोर खड़ा किया है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड महिला

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रनों का स्कोर खड़ा किया।

भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर

भारत की तरफ से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने शतकीय पारी खेली। एक तरफ मंधाना ने 95 गेंदों में 109 रन बनाए, वहीं प्रतिका रावल ने 134 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली।

मंधाना और रावल ने जड़ा शतक

स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में अपना 14वां शतक लगाया। ऐसे में यह सवाल कई लोगों के मन में होगा कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली टॉप-5 भारतीय महिला बल्लेबाज कौन-कौन सी हैं। आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय महिला बैटर

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 114 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 14 शतक लगाए हैं।

स्मृति मंधाना

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम है। कौर ने 138 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने 7 शतक लगाए हैं।

हरमनप्रीत कौर

इस सूची में तीसरे नंबर पर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का नाम है। मिताली ने 211 वनडे पारियों में 7 शतक लगाए है।

मिताली राज

सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर पूनम राउत का नाम है। पूनम ने भारत के लिए कुल 73 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 3 शतक लगाए।

पूनम राउत

सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर प्रतिका रावल का नाम है। प्रतिका ने अब तक भारत के लिए 23 वनडे पारियां खेली हैं, जिसमें 2 शतक लगाए हैं।

प्रतिका रावल

