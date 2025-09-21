By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025
ये हैं उद्योगपति गौतम अडानी की वाइफ
अडानी
ग्रुप के चेयरमैन गौतम
अडाणी
को
हिंडनबर्ग
केस में
SEBI
की
क्लीनचिट
मिल गई है।
अडाणी
ग्रुप पर
मनी
लॉन्ड्रिंग
के आरोप थे।
क्लीनचिट
Photo: Insta/Gautam Adani
उद्योगपति
अडाणी
ने शनिवार को वाइफ प्रीति
अडानी
के साथ अहमदाबाद के एक जैन मंदिर में प्रार्थना की।
मंदिर में प्रार्थना
File Photo: Insta/Gautam Adani
गौतम
अडाणी
की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत तो है ही मगर उनकी
वाइफ
का भी साथ रहा है। ये बात खुद
अडाणी
कई मौकों पर कह चुके हैं।
वाइफ का साथ
Photo: Insta/Gautam Adani
उद्योगपति गौतम
अडाणी
की
वाइफ
पेशे से
डेंटिस्ट
रही हैं।
मेडिकल
में
करियर
आगे बढ़ाना चाहती थीं मगर उन्होंने गौतम के लिए अपना पेशा छोड़ दिया था।
पेशा छोड़ा
Photo: Insta/Gautam Adani
प्रीति ने गवर्नमेंट
डेंटल
कॉलेज
एंड
हॉस्पिटल
,
अहमदाबाद
में
क्वालीफाई
कर
डॉक्टरी
की पढ़ाई की हुई है।
काफी पढ़ी-लिखी
Photo: Insta/Gautam Adani
आरएन
भास्कर की किताब ‘
Gautam Adani: Reimagining Business in India’
में दोनों के बारे में कई जिक्र किए गए हैं।
किताब में लिखा
Photo: Insta/Gautam Adani
किताब में लिखा गया है कि गौतम और प्रीति की शादी परिवार की मर्जी से
अरेंज
हुई थी।
अरेंज मैरिज
Photo: Insta/Gautam Adani
गौतम
अडाणी
जब पहली बार प्रीति से मिले थे तो तब प्रीति
मेडिकल
की पढ़ाई कर रही थीं। प्रीति ने
स्वाभाव
में
शर्मिले
गौतम को पहली
डेट
के बाद ही
रिजेक्ट
कर दिया था।
रिजेक्ट
Photo: Insta/Gautam Adani
हालांकि प्रीति के पिता गौतम की
काबिलियत
को भांप चुके थे ऐसे में उन्होंने प्रीति को शादी के लिए राजी कर लिया था। इस तरह
कपल
ने 1 मई 1986 को शादी कर ली थी।
पिता ने समझाया
Photo: Insta/Gautam Adani
प्रीति अब
मेडिकल
पेशे से दूर हैं मगर
अडानी
फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालती हैं।
अडानी
फाउंडेशन
Photo: Insta/Gautam Adani
हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर
कारोबारियों
में से एक गौतम
अडाणी
के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम
करन
और छोटे बेटे का नाम जीत
अडाणी
है।
दो बेटे
Photo: Insta/Gautam Adani
