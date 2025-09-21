By Mohit
PUBLISHED Sep 21, 2025

ये हैं उद्योगपति गौतम अडानी की वाइफ

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी को हिंडनबर्ग केस में SEBI की क्लीनचिट मिल गई है। अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे।

क्लीनचिट

Photo: Insta/Gautam Adani

उद्योगपति अडाणी ने शनिवार को वाइफ प्रीति अडानी के साथ अहमदाबाद के एक जैन मंदिर में प्रार्थना की।

मंदिर में प्रार्थना

File Photo: Insta/Gautam Adani

गौतम अडाणी की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत तो है ही मगर उनकी वाइफ का भी साथ रहा है। ये बात खुद अडाणी कई मौकों पर कह चुके हैं।

वाइफ का साथ

Photo: Insta/Gautam Adani

उद्योगपति गौतम अडाणी की वाइफ पेशे से डेंटिस्ट रही हैं। मेडिकल में करियर आगे बढ़ाना चाहती थीं मगर उन्होंने गौतम के लिए अपना पेशा छोड़ दिया था।

पेशा छोड़ा

Photo: Insta/Gautam Adani

प्रीति ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अहमदाबाद में क्वालीफाई कर डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है।

काफी पढ़ी-लिखी

Photo: Insta/Gautam Adani

आरएन भास्कर की किताब ‘Gautam Adani: Reimagining Business in India’ में दोनों के बारे में कई जिक्र किए गए हैं।

किताब में लिखा

Photo: Insta/Gautam Adani

किताब में लिखा गया है कि गौतम और प्रीति की शादी परिवार की मर्जी से अरेंज हुई थी।

अरेंज मैरिज

Photo: Insta/Gautam Adani

गौतम अडाणी जब पहली बार प्रीति से मिले थे तो तब प्रीति मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं। प्रीति ने स्वाभाव में शर्मिले गौतम को पहली डेट के बाद ही रिजेक्ट कर दिया था।

रिजेक्ट

Photo: Insta/Gautam Adani

हालांकि प्रीति के पिता गौतम की काबिलियत को भांप चुके थे ऐसे में उन्होंने प्रीति को शादी के लिए राजी कर लिया था। इस तरह कपल ने 1 मई 1986 को शादी कर ली थी।

पिता ने समझाया

Photo: Insta/Gautam Adani

प्रीति अब मेडिकल पेशे से दूर हैं मगर अडानी फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालती हैं।

अडानी फाउंडेशन

Photo: Insta/Gautam Adani

हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक गौतम अडाणी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करन और छोटे बेटे का नाम जीत अडाणी है।

दो बेटे

Photo: Insta/Gautam Adani

