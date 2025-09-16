By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 16, 2025
इंदिरा एकादशी पर तुलसी जी की ऐसे करें पूजा, घर में आएगी खुशहाली
इंदिरा एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह पितरों की शांति और घर में सुख-समृद्धि के लिए विशेष है।
इंदिरा एकादशी
तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है।
तुलसी पूजा का महत्व
पूजा के लिए तुलसी जी का पौधा, गंगाजल, दीपक, धूप, फूल, रोली, चंदन, मिठाई और शुद्ध जल चाहिए।
पूजा की तैयारी
प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। तुलसी जी के पौधे को साफ करें और गमले को गंगाजल से शुद्ध करें।
तुलसी पूजा की शुरुआत
तुलसी जी के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और माता तुलसी प्रसन्न होती हैं।
दीपक और धूप जलाएं
तुलसी जी को मिठाई, फल या खीर का भोग लगाएं। भोग सात्विक और शुद्ध होना चाहिए।
तुलसी जी को भोग
'ॐ नमो भगवती तुलसी महाराजन्यै नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे पितरों को शांति और घर में सुख आता है।
तुलसी मंत्र का जाप
तुलसी जी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें, साथ में 'श्री हरि नमः' का जाप करें। यह भक्ति और सकारात्मकता बढ़ाता है।
तुलसी जी की परिक्रमा
तुलसी पूजा और इंदिरा एकादशी व्रत से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जो घर में खुशहाली लाता है।
सुख-समृद्धि का आशीर्वाद
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
