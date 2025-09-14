By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 14, 2025
Faith
पितृपक्ष में पड़ रहा इंदिरा एकादशी, जानें इस दिन व्रत के फायदे
हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का खास महत्व होता है। यह 17 सितंबर 2025 को है।
इंदिरा एकादशी
शास्त्रों में पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है।
पितृपक्ष
ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं।
पितर होते हैं तृप्त
क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वालों और उनके पितरों के लिए बैकुंठ धाम के रास्ते सुलभ कर देता है।
रास्ते सुलभ
इंदिरा एकादशी पर व्रत का विधान है। चलिए जानते हैं कि इस दिन व्रत रखने के लाभ होते हैं।
व्रत के लाभ
इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों को पाप मुक्त कर देते हैं।
पाप होते हैं मुक्त
इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को जीवन के अंत में स्वर्ग में स्थान मिलता है।
मोक्ष की प्राप्ति
यदि आप अपने पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इंदिरा एकादशी व्रत करें।
अधोगति से मुक्ति
इंदिरा एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरुरतमंद लोगों को खाना खिलाएं और तर्पण, पिंडदान करें।
क्या करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
