इंदिरा एकादशी कब? न करें तुलसी से जुड़ी ये 1 गलती

इंदिरा एकादशी का खास महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है।

एकादशी तिथि

इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है।

मोक्ष प्राप्त

इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए।

विष्णु की कृपा

ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है।

कब है इंदिरा एकादशी

वहीं, तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। एकादशी के दिन तुलसी के दल विष्णु जी को अर्पित किए जाते हैं।

मां लक्ष्मी का वास

ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए।

गलतियां न करें

इंदिरा एकादशी पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित है।

पत्ते तोड़ना वर्जित

शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है।

दरिद्रता का वास

इसके अलावा तुलसी को एक झटके में न तोड़ें। इसे अपमान माना जाता है। गंदे हाथों से भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए।

अपमान

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

