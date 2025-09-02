By Navaneet Rathaur
इंदिरा एकादशी कब है? जानिए इस दिन तुलसी जी से जुड़ा उपाय

इंदिरा एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। यह पितरों को मोक्ष और साधकों को सुख-शांति प्रदान करती है।

इंदिरा एकादशी

वैदिक पंचांग के अनुसार, इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तिथि 17 सितंबर रात 12:21 बजे शुरू होकर 17 सितंबर रात 11:39 बजे समाप्त होगी।

कब है इंदिरा एकादशी?

पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष है। यह व्रत सात पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष दिलाता है।

पितरों को मोक्ष का दिन

शास्त्रों में तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं।

तुलसी पूजा का महत्व

इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी जी के सामने घी के 5 दीये जलाएं। तुलसी के तने पर लाल चुनरी बांधें और विष्णु जी का ध्यान करें।

तुलसी से जुड़ा विशेष उपाय

यह उपाय दांपत्य जीवन को मधुर बनाता है, अविवाहितों के विवाह के योग बनाता है और घर में समृद्धि लाता है।

सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

7 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर तुलसी के पास रखें। 2 लौंग दीपक में जलाएं और 5 लौंग तिजोरी में रखें। इससे धन की आमद बढ़ती है।

धन लाभ के लिए उपाय

इंदिरा एकादशी पर तुलसी को जल न चढ़ाएं और पत्ते ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास रखती हैं। गंदे हाथों से तुलसी ना छुएं।

तुलसी पूजा के नियम

सूर्योदय से पहले स्नान करें, विष्णु जी को पंचामृत, पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। व्रत कथा पढ़ें और शाम को तुलसी पूजा करें।

व्रत और पूजा विधि

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

