November 28, 2025

जीत के हिसाब से भारत के 5 सबसे सफल टेस्ट कप्तान

भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

विराट कोहली ने कुल 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिसमें 40 जीते, 17 हारे और 11 ड्रॉ रहे। कोहली का विनिंग पर्सेंटेज 58.82 है।

40 मैच जीते

भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं।

महेंद्र सिंह धोनी

धोनी ने 60 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 27 जीते, 18 हारे और 15 ड्रॉ रहे। उनका जीत प्रतिशत 45 है।

27 जीते

भारत के तीसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान सौरव गांगुली हैं। उन्होंने कुल 49 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 21 जीते, 13 हारे और 15 ड्रॉ रहे। उनका जीत प्रतिशत 42 रहा।

सौरव गांगुली ने 21 मैच जीते

मोहम्मद अजहरुद्दीन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। 

मोहम्मद अजहरुद्दीन

उन्होंने 47 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 14 जीते, 14 हारे और 19 ड्रॉ रहे। उनका जीत प्रतिशत 29.78 है।

14 मैच जीते

लिस्ट में पांचवे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। 

रोहित शर्मा

उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुल 24 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 12 जीते हैं, 9 हारे हैं और तीन ड्रॉ रहे हैं। उनका जीत प्रतिशत 50 है।

12 जीते

घर में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले भारतीय कप्तान

