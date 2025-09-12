बची हुई गेंदों के हिसाब से टी-20I में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत
एशिया कप के पहले मैच में भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ टी-20 क्रिकेट की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की।
एशिया कप में भारत की सबसे बड़ी जीत
भारतीय टीम ने पहले तो यूएई को सिर्फ 57 रनों पर ऑलआउट कर दिया और उसके बाद इस टोटल को सिर्फ 4.3 ओवर में हासिल कर लिया।
सिर्फ 4.3 ओवर में चेज कर दिया
इस तरह भारतीय टीम ने 93 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। यह बची हुई गेंदों के हिसाब से भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है।
93 गेंद शेष रहते जीता
साल 2021 में भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20I मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की थी।
दूसरी सबसे बड़ी जीत
तब भारतीय टीम ने 81 गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज की थी। यह बची हुई गेंदों के हिसाब से भारतीय टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत है।
81 गेंद शेष रहते हुए
साल 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ T20I क्रिकेट में भारतीय टीम ने 64 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल की थी।
बांग्लादेश के खिलाफ तीसरी
बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के द्वारा 64 गेंद शेष रहते प्राप्त की गई यह जीत बची हुई गेंदों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है।
64 गेंद शेष रहते हुए
साल 2016 में यूएई के खिलाफ टीम इंडिया ने 59 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल की थी, जो उसकी चौथी सबसे बड़ी जीत थी।
59 गेंद शेष रहते चौथी जीत
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बची हुई गेंदों के हिसाब से पांचवीं सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2024 में हासिल की थी। तब भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 49 गेंद शेष रहते 7 विकेट से हराया था।
49 गेंद शेष रहते
