By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ODI में सबसे अधिक चौके जड़ने वाले भारतीय
वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जाानते हैं
सबसे ज्यादा ODI अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 463 वनडे मैच में 2016 चौके जड़े।
सचिन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक वनडे इंटरनेशनल में 304 मैच में कुल 1325 चौके जड़ चुके हैं।
विराट
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने 251 वनडे मैच के करियर में 1132 चौके जड़े। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 311 वनडे मैच में कुल 1122 चौके जड़े।
सौरव गांगुली
Photo: ICC/FB
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। शर्मा अबतक 275 मैच में कुल 1053 चौके जड़ चुके हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। द्रविड़ ने 344 वनडे मैच में 950 चौके जड़े।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपने 304 वनडे मैच के करियर में कुल 908 चौके जड़े। वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
युवराज सिंह
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर शिखर धवन हैं जिन्होंने 167 वनडे मैच में कुल 842 चौके जड़े।
शिखर धवन
Photo: ICC/FB
फिटनेस ट्रेनर अंग्रेज क्रिकेटर की वाइफ
Click Here